Kaposi László a hőn szeretett Lada VFTS kormánya mögött igazi örömautózással teljesítette a megannyi etapot. Így volt ez a Szilveszter ralin is. Fájdalom, az első szakasz, élete utolsó etapja lett. Noha a Hungaroring nem a rali fellegvára, de mégiscsak a magyar autósport Mekkája, szimbolikus hogy itt költtözött az égi pályákra.

Auszmann Gyulát, a szintén fehérvári rali versenyzőt évtizedes barátság kötötte hozzá. A verseny reggelén még beszéltek telefonon, majd a rajtban lepacsiztak. Gyula csak barátja miatt ment fel a Hungaroringre, de ott szurkolt neki Laci felesége, a lánya, a rokonsága is.

Forrás: Hajóka SF

- Nagyon jó barátomat veszítettem el. Lejöttek az első gyorsaságiról, a bokszutcában haladtak, amikor arra lettem figyelmes, hogy nagyon „óvatosan” halad az autójuk. Nem értettem mi történik - idézi fel a drámai pillanatokat Auszmann Gyula. - Elgurult mellettem az autó, és láttam, hogy lehajtott fejjel ül a volánnál. Szép lassan megállt a Lada, és azonnal odaszaladtunk, kivettük az autóból Lacit, a közelben lévő mentős megkezdte az újraélesztését, és hívtak mentőautót is, de sajnos nem tudtak rajta segíteni. Borzalmas volt, mindenki sírt. A navigátora, Ispaits Zoltán azt mondta a gyorsaságin az utolsó pillanatig beszéltek. A szervízúton „nyúlt bele a kormányba”, amikor érezte, hogy nincs már kontroll.

Kaposi László idén a 28. Székesfehérvár-Veszprém Ralin is rajthoz állt az ORC-ben, de akkor is óriási lelkesedéssel száguldott, amikor előfutóként teljesíthette a szakaszokat, annál is inkább, mert a fehérvári szuperspeciál, és a Kislőd–Szentgál gyorsasági volt a szíve csücske.

Meg persze a családja.

„Nagyon szerencsés vagyok, mert a családom teljes mellszélességgel támogat” - mondta közelmúltban. „A kislányomat sikerült annyira megfertőzni a ralival, hogy a vízcsapból is az folyik nálunk. Óriási erőt ad, hogy várnak a célban, a szervízparkban”...

Fotós: / Forrás: Bácskai Gergely

Nagy tervei voltak 2023-ra, a hatvanadik születésnapjára.

- Azt terveztük, hogy rajthoz állunk Csehországban az ikonikus Barum Ralin. Ez volt a nagy álmunk - mondja megrendülten Auszmann Gyula.

Kaposi László garázsában a ladák mellett egy igazi autósport-ikon is várta a gazdáját, hogy kezelésbe vegye, és versenyállapotba hozza.

A Lancia Integrale már hiába várja tulajdonosát.