Juhász Roland érkezésével korábbi ikon tért vissza a Sóstóra, hiszen belgiumi légióskodását követően hét évet töltött játékosként a fehérváriaknál. Ahol tanácsadó és másodedző is volt.

2022-ben talált rá arra a feladatkörre, melyet a legszívesebben végez játékoskarrierje után: sportigazgató lett a III. Kerületi TVE együttesénél. Néhány hónap után aztán nagy lehetőséget kapott a koronázóvárosban. Juhász Roland a Vidi sportigazgatójaként új szakmai stábbal kezdhette el a munkát a piros-kékeknél. Huszti Szabolcs és Toldi Gábor új impulzusokat adott a csapatnak, így az edzőpárossal szerződést hosszabbított a klub.

– Elkezdődött egy folyamat a klubnál, a pályán is egyre több dolgot láttunk vissza abból, amit ez az új stáb képviselt, s hosszú idő után volt látható, hogy megjelentek azok az elképzelések, amit az edző meg akart valósítani a csapattal. A Kisvárda elleni mérkőzést követően már elkezdődtek az egyeztetések, hogy ebben a formában mehet-e tovább a szakmai munka. Nyilván, több szempontot figyelembe kellett vennünk, nem dönthettünk egyik pillanatról a másikra. Személy szerint azt képviseltem, hogy folytassák a megkezdett munkát. A klubon belül is mindenki támogatta ezt. Most már hivatalosan is ők viszik közösen a szakmai munkát. Meggyőző volt számomra az a hat hét, amit láttam. Nem volt a fejemben más alternatíva. Ugyan napi szinten érkeznek a klubhoz ajánlatok, de ezekkel nem akartam addig foglalkozni, míg Huszti Szabiék ügyének végére nem kerül pont – fogalmazott Juhász Roland, aki elmesélte, nagy része volt abban, hogy Huszti legyen a tréner.

– Mint minden klubnál, itt sem egy személyben döntenek az emberek. Én képviselem szakmai oldalról az edzői teamet. Nem azért jöttek Husztiék, mert korábbi csapattársam volt, komoly érvekkel kellett alátámasztanom a döntésemet. Egy sportigazgató feladata, hogy határozott véleménye legyen a stábbal, vagy a kerettel kapcsolatban.

Ami a játékoskeretet illeti: Huszti Szabolcs nyíltan illette kritikával a Vidi keretét, s véleményformálása üde színfoltként hatott az utóbbi időben erősen titkolózó magyar fociközegben.

– Szabi nem üzengetett a kerettel kapcsolatban. Mikor elvállaltam a feladatot, tisztában voltam azzal, hogy a keret komoly átalakítási folyamaton megy majd keresztül. Nagyrészt azért is, mert sok játékosnak nyáron lejár a szerződése. Már télen szeretnénk olyan új játékosokat a keretben tudni, akik a hiányposztokra megoldást nyújtanak. Látható, hogy a középpályán nem vagyunk nagy létszámban. A tengely számomra mindig fontos, a téli átigazolási időszakban ez az elsődleges prioritás. Olyan játékosokat kell találnunk, akik egyből bevethetőek. Zajlanak már előkészületek a nyári mozgásra is. A legégetőbb feladat a belső középpálya megerősítése. Akár kapusposzton is szeretnénk megversenyeztetni a játékosokat – reagált a sportigazgató arra a felvetésre, hogy a zuhanyhíradó szerint Szappanos Péter Fehérvárra tart. – Szappanos Peti olyan kapus, akit mindenki szívesen látna a csapatában. De neveket nem szeretnék sorolni, amíg nincs konkrétum. Budu Zivzivadze esetében keressük a lehetőséget, hogy télen máshol tudja folytatni pályafutását. Volt egy fegyelmi vétsége, amit én sem tudtam elfogadni. Megbeszéltük vele és a menedzserével is. Nem szeretnénk senki feje felett pálcát törni, Szabinál mindenki tiszta lappal indult, mindenkinek megadatott az esély, de bárki ki is kerülhet a kezdőcsapatból, akár válogatott is. Az edző a játékosoknak is elmondja a véleményét az öltözőben, nem kell levonni semmi következtetést abból, hogy a nyílvánosság előtt is véleményt alkotott például Loic Nego esetében. Nego elkezdte a felkészülést, és bízom benne, hogy kapkodja magát, és bebizonyítja, hogy hasznos tagja a Vidinek. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megoldjuk a problémákat. Szeretnénk, hogy a változások a januári időszakban már szemmel láthatóak legyenek. Tisztában vagyok a klubnál pár éve húzódó folyamattal, látnia kell mindenkinek, hogy elengedhetetlenek lesznek a változtatások. Sokat gondolkodtam már játékosként, pályaedzőként és most is azon, hogy mi a baj a Vidinél. Sokmindenre ki lehetne térni, lehet, hogy a kiválasztás nem volt megfelelő, lehet, a kohézió nem működött. Azon vagyok én is, hogy választ találjak. De átfordítanám a problémát: azt keresem, hogy kik azok az emberek, akikre számíthatok a jövőben, akik előre tudják mozdítani a csapatot. Olyan embereket keresek, akik azt a gondolkodást, mentalitást képviselik, amit én is képviseltem, s el is vártam a csapattársaimtól. Megvan erre bőven az alany, a fejekben kell kicsit hangolni a dolgokat. A szemléletben is változni kell, s a mostani edzőpáros határozottan képviseli a vezér attitűdöt, utat mutathatnak, és nekik kell kiemelni a keretből azokat a játékosokat, akiket fel kell ruházni a vezérek tulajdonságaival. Ennek megfelelően szeretnénk a játékoskiválasztásban is előre lépni. Huszti Szabi személye garancia, a hozzáállása, a mentalitása, a klubhoz való kötődése jó kiinduló pont lehet a jövőre nézve.

Huszti Szabolcs úgy tűnik, jó irányt mutat

Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport

Stopira, Nego, Larsen, Bamgboye, Hangya, Makarenko, Pokorny, Bese, Alef, Szendrei Ákos, Zivzivadze – azok a labdarúgók, akiknek 2023 nyaráig szól a szerződésük. Biztosan lesz, ki távozik közülük, míg a sportigazgató vezéregyéniségeket is igazolna már a télen.

– Kevesebb sajnos az ilyen karakter. Szerencsére segítséget tud adni a kapcsolati tőkém. Sok korábbi játékostársamtól kapok információkat és szeretek „scoutolni” is, már a bemelegítésnél fel tudja kapni a fejét az ember bizonyos jelekre. A kereten belül az edző fontos feladata, hogy megtalálja azokat az embereket, akiket felruház a bizalommal, hogy ő az, akinek az öltözőt vinni kell. Törekvésem, hogy magyarosítsam az öltözőt, erősítsem a magyar magot, a kiválasztásnál erre is szeretnék idővel jobban figyelni. Van olyan karakter a Vidi jelenlegi öltözőjében is, aki vezér lehet. Ezzel Huszti Szabi sokat foglalkozik, jópáran éltek is a bizalommal. Sokat kommunikál velük, fontos, hogy erősítse a közösséget.

A sportigazgató és az edző nem titkoltan jó barátok. Juhász Roland szerint kapcsolatukat nem árnyékolja be, ha Huszti őszintén nyilatkozik.

– Nem éreztem zavarónak Huszti Szabolcs kommunikációját, őszintén elmondta véleményét a mérkőzéssel és a játékosokkal kapcsolatban is. Az a fontos, hogy ő ezt az öltözőn belül miként képviseli. Tetszett, hogy mindig volt mondanivalója. Nem cél, hogy mellébeszéljünk. Alá is támasztottam, hogy tevünk a keret átalakítása. Ami a szívén, az a száján típusú ember, örültem a kommunikációjának. Szabival jó barátok vagyunk, de megvívjuk a saját vitáinkat, s ez visz előre. Szinte napi szinten véleményt tudunk ütköztetni. Felvázoltuk, mik a célok, mik az elképzeléseink a jövőben, a szakmai részt meghagyom neki.

A Vidi most még nem száll harcba a bajnoki címért.

– Fontos, hogy a csapatnak kialakult magja legyen, akik köré fiatal játékosokat, újonnan érkezőket építhessünk. A Fradival való versengésbe nem mennék bele, először a saját környezetünkben kell rendet tenni. Hosszabb távban kell gondolkodnunk. Házon belül sok a feladatunk, a dominókat fel kell állítani szépen sorjában. Nagyon bizakodó vagyok. A legfontosabb, hogy visszajöjjön a pozitív hangulat a csapat háza táján. Hiszek abban, hogy hosszútávú és eredményes lehet ez a munka a magyar edzőpárossal. Minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk, biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk az ehhez vezető utat – vélekedett a 39 éves sportigazgató.