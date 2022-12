Budapest JA HC – DAB 9-1 (1-0, 5-0, 3-1)

Budapest, Vasas Jégcentrum. 350 néző. Vezette: Nagy A., Mach, Sábián, Kis-Király.

Budapest JA: Kornakker - Pozsgai (2), Tóth G. (2), Tsulyhin 2 (2), Galoha 1 (2), Djumic 1 (1) - Szabó B. (1), Garát, Elo 3, Viikila (3), Schlekmann 1 - Gőz, Varga K., Tóth R. 1, Nagy K. (2), McCormick (1) - Tóth P., Ádám, Molnár B., Ritter, Weidemann. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

DAB: Valenta - Brus, Svars, Dézsi, Niskanen, Valtola - Kmec (1), Varga A., Ödman, Somogyi 1, Szalma (1) - Léránt, Vas M., Marosi, Mihalik, Szabó Cs. - Erdély, Lammi, Pinczés, Stan, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 4, ill. 26 perc

Kapura lövések: 41-21



Az újvárosiak egészen kellemes élményeket szereztek, amikor legutóbb Kangyal Balázs tanítványainak otthonában vizitáltak, amikor is a Magyar Kupában egész jó, szoros meccset játszottak, és 4-3-ra maradtak alul. Az más kérdés, hogy a visszavágón 5-1-re alulmaradtak Dunaújvárosban. Kedden 8 nyeretlenül megvívott bajnoki után kellett a bikáknak a listavezető otthonában jégre lépniük. Az első harmad még csak-csak eltelt, a hajrában tudott vezetést szerezni a házigazda, amely az első szünet után nem kegyelmezett, és a középső húsz percben 5 gólt rámolt be. A harmadik játékrész elején végre megszületett a becsületgól, amelyet Somogyi lőtt Kornakkernek. A henger nem állt meg, kilencig dübörgött, Szabó nem is bírta idegekkel.