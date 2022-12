Van miért visszavágniuk a fehérváriaknak. A szezon első bajnokiját Pakson vívták a nyáron kimondottan jól erősítő, nem titkoltak döntőbe vágyó kék-fehérek, szeptember 30-án. Nagyszerűen kezdtek a fehérváriak a 2021-22-es szezonban komoly küzdelmek árán - a korábban szintén szebb napokat megélt, pécsiek ellenében, nagy nehezen - bennmaradó tolnaiak ellen, tíz perc után Vojvoda Dávidék 25-13-ra vezettek, később húsz ponttal is megléptek. Bár az első félidő zárása előtt megkezdték a felzárkózást a hazaiak a válogatott Eilingsfeld János vezérletével, húsz perc elteltével sem utalt arra jel, hogy a vendéglátók átveszik az irányítást, a nagyszünetben nyolc ponttal vezettek az albások. A házigazdák fordítottak, a rendes játékidő döntetlennel zárult, végül hosszabbítás után az Atomerőmű SE 93-84-re nyert. A tavalyi, szörnyű idényhez képest kimondottan jól szerepelnek a piros-fehérek, a tabella 5. helyén várják a csütörtök este, 18 órakor kezdődő, Gáz utcai összecsapást. Eddig 13 fellépésük során nyolc győzelmet arattak, ötször kaptak ki, kiegyensúlyozottan teljesítenek, az utóbbi időben egyenesen remekelnek. Legutóbb a Körmendet verték otthon, 88-84-re, előzőleg szintén hatalmas csatában, egy ponttal győztek Szegeden, 72-71-re, december közepén pedig hazai pályán gyűrték le ZTE gárdáját, 99-98-ra, egy héttel korábban Oroszlányban diadalmaskodtak, 95-90-re, sőt, Kecskeméten is győztek, 74-69-re. Utoljára november 30-án kaptak ki, a bajnok Falcótól, hazai pályán, 84-77-re.

A szombathelyiekkel a koronázóvárosiaknak sem volt szerencséje, az utolsó bajnokin, december közepén a vasi fővárosban léptek pályára, a nyugatiak 90-77-re nyertek, végig vezetve, teljesen megérdemelten. Előzőleg is rangadón voltak érdekeltek Matthias Zollner tanítványai, Szolnokon, az Olajbányász ellen, az alföldiek hatalmas küzdelemben nyertek, 94-90-re. A korábbi meccseken remekeltek a fehérváriak, hatszor nyertek zsinórban, a Kecskemét, a Honvéd, a Kaposvár, a Sopron, a Nyíregyháza és a Debrecen gárdáját is magabiztosan fektették két vállra. A céljuk természetesen a győzelem a Paks ellen is, szeretnének visszavágni a kora őszi vereségért, valamint ismét győzelmi szériába akarnak kezdeni. A táblázat 3. helyén várják az összecsapást, a Falco (12-1) és Szolnok (11-2) mögött, a csütörtöki vendéglátók 9 győzelmet és 4 vereséget számlálnak az NB I-es bajnokságban.

- A Falco megérdemelten nyert legutóbb, ugyanis a sárga-feketék negyven percen keresztül kiválóan játszottak. Az első félidőben kimondottan jól tartottuk magunkat, pedig remekül tripláztak a szombathelyiek, de a második húsz percben magasabb szintre kapcsoltak és elléptek tőlünk. Nehéz mérkőzésre számítok a Paks ellen is. Az első fordulóban nagyon jó kezdés után, a második félidőben a Paks váltani tudott, végül szoros végjátékban a győzelmet is megszerezte. Mindenképpen szeretnénk javítani, kulcsfontosságú lesz, hogy a palánk alatti játékosaikat limitáljuk, illetve a védőlepattanók kontrollálása is elengedhetetlen lesz. Támadásban szeretnénk a saját ritmusunkban játszani, sok könnyű kosarat szerezni. Bízom a győzelemben - mondta az Alba saját nevelésű hátvédje, Takács Milán, aki 7/3 pontot szerzett legutóbb, a szombathelyi találkozón.