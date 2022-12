A betegsége miatt 21 évesen visszavonuló korábbi középpályás kezét nem engedte el a Vidi. Aktív pályafutásának kényszerű befejezése után videóelemzőként alkalmazták, az utánpótlásban dolgozik. Gyógyír volt lelkének, amikor a III. Kerület elleni Magyar Kupa-mérkőzésen az RBD jobbulást kívánt neki a lelátóról. Remélhetőleg nem csak lélekben, testben is sikerül előrelépnie - erről beszélt MOL Fehérvár honlapjának.

- Nagyon ritka és súlyos, ma még gyógyíthatatlan csontvelőbetegséget állapítottak meg nálam az orvosok. Ennek a betegségnek a hatása, hogy nem marad elég vörösvértest a szervezetemben, vagyis vérszegény leszek, ami gyors kimerültséggel, fáradtsággal jár. Úgy tudom, heten-nyolcan szenvednek hasonló betegségtől az országban. Emiatt sajnos nem is futballozhatok, ami viszont jó hír, hogy megfelelő kezeléssel ezzel együtt lehet élni. A súlyosabb esetekben ez a betegség leukémiával is végződhet. Eredetileg az volt a terv, hogy egy német úriember lesz a donorom, ám ismeretlen okokból ez végül meghiúsult, így a bátyám vállalta be ezt az egészet értem. Nagyon hálás vagyok neki és a családomnak is, hogy végig mellettem voltak és mindenben segítettek. Szeptember 14-én feküdtem be a kórházba, egy hét kemoterápiás kezelést kaptam a transzplantáció előtt. Úgy néz ki, hogy a beavatkozás sikeres volt, megtapadtak a sejtek. Október közepén engedtek haza, azóta szinte teljesen steril körülmények között élek. Édesanyám szinte végig velem van, eleinte naponta kellett takarítani, most már elég „csak” kétnaponta. Ágyneműt viszont mindennap cserélni kell. Néha bátyámék is meglátogatnak és a barátnőm is egyre gyakrabban jöhet hozzám, azonban csak maszkban és gumikesztyűben lehetek, ha találkozom velük, rendkívül komoly higiéniai előírásokat kell betartani. Emellett szigorú diétára vagyok fogva, kenyeret egyáltalán nem ehetek, szerencsére édesanyám nagyon jól főz, az ebéddel nincs is különösebb bajom, de reggelire és vacsorára szinte mindig ugyanazokat ehetem csak.

Gyógyulj meg Patrik!