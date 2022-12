A második negyedre némileg keményített védekezésén a vendéglátó, és úgy tűnt támadásban is megpróbálnak még erőteljesebb iramot diktálni. Mindenesetre nehezen bírtak Drenovaccal, bár a szerb bedobó, amikor pihenőt kapott

Pongó Marcell két sikeres büntetője először hozott hárompontos Alba-előnyt, igaz nem sokáig, mert Mócsán Bálint duplából szépített. Az első ütemes tapsvihar akkor tört ki, amikor Vojvoda három pontosa utat talált a vendégek kosarába, 36-32. Ezt követően az első jelentősebb, tízpontos különbség pedig a 16. percben Isiaiah Philmore palánk alól beszórt pontjai után lett, 44-34. Úgy tűnt, hogy a Debrecen sebessége mintha csökkent volna, és ezt az Alba ki is használta. Gyorsabban játszottak a fehérváriak, és nem utolsó sorban dobásaik pontossága is nagyot javult, ezen felül többször is hibázásra kényszerítették ellenfelüket. Majd Somogyi remek egyéni megoldása kapott vastapsot, ráadásul kosara mellett még a plusz egy büntetője is kosárba talált, 51-38.

A pihenő után pontosan egy perc telt el az első kosárig, De Cosey hármasával tizenhatra hízott az Albás előny, 59-43. Csatlakozott hozzá Somogyi is, aki kiérdemelte a mezőny egyik legjobbja címet is. Nem mondhatni, hogy a mérkőzés ezen időszakában egetverő nagy iram lett volna pályán, de a fehérváriak lépésről-lépésre haladtak céljuk elérése, azaz a győzelem felé. Ehhez persze kellettek extrák is, mint például Vojvoda „Kígyó-térről” bedobott triplája, valamint Philmore, akinek a 12. pontja kialakította a húszpontos különbséget, 70-50. A negyed hajrájában zsinórban kétszer Vojvoda kápráztatta el újfent a nagyérdeműt, hihetetlen pozícióból bedobott triplákkal.

A záró játékrészre a fontosabb kérdések eldőltek, még folytatódott az Alba, ezen belül a Vojvoda-parádé, bár a DEAC becsülettel harcolt, ezen az estén nem volt kérdéses, hogy melyik a jobb csapat.