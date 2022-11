A város közgyűlésének október 13-i határozata alapján a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központ működését is korlátozások közé szorítaná a válsághelyzet. A létesítményben több száz atlétát foglalkoztató ARAK már akkor megkezdte az egyeztetéseket a Városgondnokság Kft., a Széphő Zrt. és a város vezetőivel és szakembereivel azzal a céllal, hogy elkerüljék a fedett létesítményrészek bezárását. A klubnak sikerült elérnie, hogy a Regionális Atlétikai Központot az ARAK sportolói a temperálási hőmérsékleten is használhatják és a létesítményt nem zárják be.

A futófolyosó alacsony hőmérséklete (5-10 Celsius fok) mellett is jobb körülményeket tudnak biztosítani sportolóik számára, mint ha szabadtéren, az téli időjárás viszontagságaival megküzdve kellene tréningezniük. Az ARAK jövője érdekében kompromisszumot kellett kötniük saját szakmai elvárásaikkal, s így a fedett létesítményben az edzésidőpontokban a lehető legmagasabb hőmérsékletet tudják produkálni.

A klub a szülők és versenyzők megértését és együttműködését kéri, mert az öltözőkben is csak temperált hőmérsékletet (5-10 C) biztosítanak. Sőt, a melegvíz szolgáltatás is szünetel. Ezért a sportolóknak közvetlenül az edzések kezdete előtt kell megérkezniük a létesítménybe, és röviddel a tréning vége után el kell hagyniuk azt. Ugyanakkor az ARAK igyekszik elérni, hogy legyen egy nagyobb helység, ahol várakozó sportolóik magasabb főfokban, komfortosabb körülmények között tölthetik idejüket.