Matthias Zollner tanítványai szerdán, Kaposváron nyertek 103-95-re, előzőleg 96-60-ra a Budapesti Honvédot, a háromhetes bajnoki szünet előtt pedig a Kecskemétet múlták felül, 101-73-ra. A három diadalnak köszönhetően felléptek a tabella második helyére, a kék-fehérek mérlege 6 győzelem és 2 vereség, a listavezető Falco 6-1-es eredménnyel rendelkezik, az immár - rosszabb kosáraránya miatt - a koronázóvárosiak mögött helyezkedő Szolnok ugyanúgy hatszor nyert és kétszer kapott ki, mint a fehérváriak.

A Sopron KC a táblázat 7. pozíciójában tanyázik, 4 siker mellett 3 vereséget számlálnak. Legutóbb Szegeden nyertek hatalmas küzdelemben, egylabdás meccsen, 82-80-ra, előzőleg Zalaegerszegen kaptak ki, 94-87-re. A tavalyi bajnokságban az SKC számított a meglepetéscsapatnak, október végén a fehérváriak idegenben nyertek 95-82-re, a nyugatiak azonnal edzőt váltottak, az érkező görög tréner, Kostas Flevarakis hatalmas menetelésbe kezdett a fiúkkal, zsinórban 13 összecsapást nyertek, az alsóházból egészen az élmezőnyig meneteltek. A Fejér megyeiekkel a szezonban nagy csatákat vívtak, az alapszakasz és a középszakasz után a negyeddöntőben is találkoztak, mindhárom meccset az albások nyerték, az utolsót 92-85-re, 3-0-s összesítéssel kerültek az elődöntőbe, lettek végül bronzérmesek. A dobogó a céljuk a 2022-23-as szezonban is.

Legutóbb, Kaposváron megbízhatóan teljesített, 12 pontot gyűjtött a válogatott irányító, Pongó Marcell. Ezúttal is győzelmet remél.

-Kiegyensúlyozott meccsre számítottunk Kaposváron, az is lett. A hazaiak extra kosarakkal jelentkeztek az elején, de nem szakítottak le bennünket, a negyedik negyedre szerintem elfáradtak, sok dobást hibáztak, ezekből azonnal indultunk. Valamint fontos támadó lepattanókat szedtünk, ennek köszönhetően sikerült nyernünk. Szombaton is nehéz meccs vár ránk a SKC ellen. Tavaly volt egy nagy sorozatuk, idén is egységes, jó csapatot alkotnak, remélem, ezúttal is sok szurkolónk kilátogat a mérkőzésre, sikerül begyűjtenünk az újabb győzelmet.