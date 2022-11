Sárbogárd – Lajoskomárom 3–3 (2–1)

Sárbogárd, 140 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Bruzsa (Horváth I.), Horváth A. (Tóth P.), Mayer D. - Luczek (Deák), Glócz Z., Szabó O. (Glócz H.), Bencze - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Csörgei (Labossa), Czéhmeiszter - Victor (Németh Á.), Gergye, Dudar E., Varga F. - Klein (Kövecses), Rózsás (Kővári B.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Mayer (22.), Luczek (44.), Bencze (59.), ill. Juhász M. (34.), Varga F. (68.), Kővári B. (75.),

Kiállítva: Orosz (43.).

Jók: Nyári, Mayer D., ill. Juhász M., Varga F.

A kiegyenlített mezőnyjáték folyt a 22. percig, ekkor Luczek Roland kapu elé ívelt labdájára Barabás József kilépett, de a labdát Mayer Dávid elé ütötte, aki habozás nélkül 14 méterről lőtt az üresen hagyott kapuba, 1-0. A 27. percben a baloldalon vezetett gyors lajosi támadás végén egy középre belőtt labdát Juhász Márton 5 méterről vágott a léc alá, 1-1. A 44. percben Horváth Attila baloldalról keresztbe ívelését a hosszú oldalon Orosz Márkó kézzel ütötte el a gólhelyzetben várakozó Mayer D. elől. A szándékos kezezést a játékvezető büntetővel és kiállítással díjazta. A 11-est Luczek magabiztosan lőtte a bal alsó sarokba, 2-1. A 47. percben Glócz Zoltán átadását a szoros „ölelésből" kibújva Mayer D. 12 méterről fölé lőtte. Az 59. percben egy bal oldali hosszú indítást Mayer D. vett át, a védőjét beforgatta, majd a kapu elé beemelt labdáját Bencze János a rövid oldalon a védőt és a kapust megelőzve közelről lőtte a kapu jobb oldalába, 3-1.

A gól túlzottan megnyugtatta a hazaiakat, és a 68. percben egy balról begurított labdát a védők közül Varga Ferenc kotorta a gólvonalon túlra, 3-2. Felerősödtek a vendégek egyenlítési kísérletei és a létszámfölénnyel a bogárdiak nem tudtak hatékonyan élni. A 75.percben egy balról elvégzett szögletrúgást a rövid saroknál felugró Kővári Balázs csúsztatott a bal alsó sarokba, 3-3. A hajrára mindkét oldalon esély volt a győzelem megszerzésére, de Nyári Bence bravúrral hárított illetve Kindl Zalán közeli lövése és fejese sem került a kapuba.

Változatos, jó iramú mérkőzésen a hazaiak nem tudták a kínálkozó lehetőségeiket, valamint létszámfölényüket kihasználni, a tetszetősen és helyenként veszélyesen játszó Lajoskomárommal szemben.

Tudósított: Szántó Gáspár

Martonvásár – Ikarus-Maroshegy 1–1 (1–0)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Martonvásár: Farkas Cs. – Kovács A. (Dezső), Szél, Balogh B., Füzér (Gábor D.) - Kovács Á., Dutkai, Gábor Á., Varga Gy. (Pintér O.) - Szántó, Beraki. Vezetőedző: Kriston Attila

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés (Menyhárt), Jungwirth, Kovács D., Molnár V. - Kovács L., Drexler (Schmuck), Csuti, Farkas G. - Farkas D., Szamarasz. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Varga Gy. (31.), ill. Szamarasz (52.)

Jók: Farkas Cs., Kovács Á., Varga Gy., ill. Molnár V., Kovács L., Szamarasz.

Inkább a mezőnyben gyűrték egymást a felek, a gólra egészen a 31. percig kellett várni, ekkor egy jó kiugratás után Varga György lövését elsőre Matócza Dániel úgy tűnt megfogja, de kiejtette a labdát, ekkor már Varga nem hibázott, 1-0. A második játékrészt, ha lehet mondani a vendégek még nagyobb lendülettel kezdték, jöttek is a lehetőségeik, kétszer is a felső kapufa tisztázott, majd Farkas Csaba nagy védése kellett, hogy maradjon az állás. Aztán az 52. percben már jött a gól is, Szamarasz Periklész nem túl erős lövését Farkas Cs. kiejtette, és a labda a kapuba gurult, 1-1. A szurkolók még ekkor a potyagól miatt mérgelődtek, de később már elismerően nyilatkoztak Farkas teljesítményéről, ugyanis négy alkalommal mutatott be nagy védést ezzel kijavítva hibáját. A 77. percben Dutkai Dániel az ötösről fölé fejelte a labdát. Ezt követően Szántó Ferenc lövése húzott el a bal alsó mellett. A végére teljesen beszorult a Martonvásár a kapuja elé, de az Ikarusnak csak egy lesgólra futotta az utolsó percben.

Tudósított: Gutyina Attila

MÁV Előre FC Főnix – Csór Truck-Trailer 4–0 (1–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Wittner József.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Pataki, Szalai P. (Simon V.), Adorján, Klémán M. (Mayer M.) - Andróczi (Jófejű), Bolla Barnabás, Krán, Király B. (Rubos) - Pápai, Bognár I. (Kertész). Vezetőedző: Pavlik József

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Csapcsár (Szemenyei), Szőlősi (Pécsi), Dreska, Makai (Báles A.) - Flavio (Ács), Tolnai, Budai (Báles I.), Báles Zs. - Bogdány, Cserna. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Király B. (25.), Adorján (37.), Pápai (52.), Simon V. (76.)

Jók: Adorján, Pápai, Krán, ill.senki

Az első pillanattól látszott, hogy melyik csapat mire rendezkedett be a mérkőzésen. A Főnix FC birtokolta a labdát, míg a vendégek szívósan védekeztek. A kialakított helyzetek viszont kimaradtak, egészen a 25. percig, amikor Király Bence indult be a bal oldalon, és 13 méterről nagy erővel a kapuba lőtte a labdát, 1-0. A 37. percben mintaszerű akció futott végig a pályán, Krán Attila jobboldali beadását Pápai Kristóf a hosszú oldalról visszafejelte, az érkező Adorján Gergő ballal kapásból a kapu jobb oldalába lőtt, 2-0. A szünetben után sem történt érdemleges változás, a házigazdáknál volt többet a labda, és rendre alakították ki a lehetőségeket. Az 52. percben egy kényszerítő után Andróczy Krisztofer lépett be a 16-oson belülre, ahol szabálytalankodtak vele, a jogosan megítélt büntetőt Pápai nagy erővel vágta a kapuba, 3-0. A 76.percben Simon Viktor ugrott ki középen, és higgadtan a bal alsó sarokba helyezett, 4-0.

A Főnix FC igazolta a papírformát a végig szervezetten és sportszerűen játszó csóriak ellen.

Tudósított: Pavlik József

Mányi TK – Bicske II. 4–0 (2–0)

Mány, 120 néző

Vezette: Domak Ádám.

Mány: Zabos – Kovács P., Csata, Gondos, Bukovecz - Varga Z. (Vass), Molnár Á., Veress (Juhász L.), Lakatos Gy. (Lakatos G.) - Tóth T., Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Bicske II.: Gábriel – Nyúl, Németh J., Kovács Á., Sipos (Kóka) - Kincses, Pekowski, Varga L., Kovács B. (Babály) - Bélik B., Páli (Nagy M.). Vezetőedző: Pekowski Michal

Gól: Varga Z. (41.), Páli (45., öngól). Veress (63.), Bukovecz (71.)

Jók: Kovács P., Tóth T., Bukovecz, ill. Németh J., Kincses

Nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok a mérkőzés kezdetén, nem törődve a felázott, mély talajjal. Az első negyedórában, a hazai kapu előtt adódott két lehetőség, a Bicske II. bátran kezdett, de a Mány fokozatosan átvette a játék irányítását. A 41.percben egy remek egyérintő után, Varga Zoltán perdített okosan a kapuba, 1-0. A 45. percben a rendre a védők mögé kerülő, Lakatos György robogott el a jobb szélen, lövésébe Páli Botond ért bele szerencsétlenül, és juttatta a kapuba a labdát, 2-0. A 63. percben egy kezezés miatti megítélt büntetőt Veress László biztosan értékesített, 3-0. A 71.percben, egy jól begyakorolt szöglet variáció után Bukovecz Ferenc lőtt látványos gólt, 4-0. Nagy iramú, sportszerű, és küzdelmes meccsen, kiemelkedően jó játékvezetés mellett, a Mány ilyen arányban is megérdemelten győzött, dicséret illeti őket az odaadó, kombinatív, gólratörő játékáért.

Tudósított: Varga Mihály

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Tóvill-Kápolnásnyék 4–0 (3–0)

Agárd, 150 néző

Vezette: Szücs László.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B. (Balogh Balázs), Radács, Bezerédi - Hidvégi (Mód), Balogh Á., Tóth T. (Klauz), Szellák - Gere, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Peng (Ódor), Őz, Lipóth, Varga József - Csörge, Krajnc (Molnár G.), Pigler, Eipl - Zsigmond L. (Kharboutli Noor), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Gere (23., 39., 67.), Bezerédi (14.)

Jók: Gere (a mezőny legjobbja), Balogh Á., ill. senki

A meccs elejétől támadólag lépett fel a hazai csapat, de egy eladott labda miatt a vendégek csatára húzhatott egyedül kapura, ám mellé emelt, ez volt a vendégek egyetlen lehetősége a félidőben. A 14. percben szögletet követően a hosszú oldalon Tóth Tibor fejelte vissza a labdát az alapvonalról, amelyet Bezerédi Ádám 4 méterről a kapuba továbbított, 1-0. A 23. percben Balogh Ádám remek labdával ugratta ki Gere Zoltánt, aki lefutotta a nyéki védelmet és 13 méterről kilőtte a jobb oldali, hosszú sarkot, 2-0. A 33. percben Bezerédi ugratta ki Gerét a baloldalon, a csatár kicselezte a kapust is, majd a jobb felső sarokba emelt, 3-0. A második félidő elején a Nyék letámadott, de csak kisebb helyzetekig jutott. A negyedik gól igazán látványosra sikeredett: a jobboldalon Mód Ádám futott el, a 16-os vonalára lekészítette a labdát Balogh Balázsnak, aki átlépte, érkezett Balogh Ádám, de nem ellőtte, hanem Gerének passzolt, aki ismét nem hibázott, 7 méterről lőtt a kapuba, 4-0.

Tudósított: Balogh Balázs

Ercsi Kinizsi – Sárosd 0–4 (0–4)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Juhász B., Neuvert - Kun, Lak (Kondreska), Rebők, Holentoner - Perjési, Csányi. Vezetőedző: Lieber Károly

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Ujvári, Szabó E. (Szabó V.), Reicheld (Mekota) - Majláth (Vachler), Kónya, Varga Zs., Szekeres - Meszlényi, Szabó N. (Schnierer). Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Majláth (9., 45.), Reicheld (28.), Szabó E. (34.)

Kiállítva: Neuvert (61.).

Jók: senki , ill. Szabó N., Majláth, Reicheld

A 9. percben egy eladott labdából Majláth Henrik magabiztosan lőtt a léc alá, 0-1. A 28. percben ritkán látható védelmi hiba után a megszerzett labdával Reicheld Alex szinte besétált a kapuba, 0-2. A 34. percben Szabó Ervin lőtt 25 méterről senkitől sem zavartatva, a felpattanó labda a felső sarokban kötött ki, 0-3. A 45.percben Reicheld passzolt önzetlenül Majláth elé, aki higgadtan passzolt a hosszú sarokba, 0-4. A 61. percben Neuvert Álmos húzta vissza Reicheldet, ezért Cseh Roland a játékvezető kiállította a játékost.

Nagyon sima vendégsiker született.

Tudósított: Flórián Gábor

Enying – Bodajk 1–3 (0–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Enying: Kovács Z. – Dudar K. (Király D.), Kalló, Nyikos (Varga B.), Óvári – Paluska K., Csepregi (Elek), Vass (Mohai), Halász - Nagy L., Keszler (Bagó). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Molnár A., Rozembaum R., Czéh – Katóka R., Kovács T., Arany, Deme (Kurcz) - Molnár M., Kis (Oláh). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Nyikos (57.), ill. Kocsis D. (86.), Kurcz (91.), Oláh (93.)

Kiállítva: Kovács Z. (92.).

Jók: Csepregi, ill. Kocsis D., Molnár A., Czéh

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést. Az első percekben több veszélyes szituáció játszódott a hazai kapu előtt, sőt később még egy látványos fejesgólt is sikerült szerezniük, melyet az asszisztens intésére nem adott meg Góbi Soma játékvezető. Egészen a félidő derekáig tartott a Bodajk fölénye, de ezután felébredt az Enying is, és onnantól a játék nagyrészt a vendég térfélre tevődött át. Csepregi Imre és Paluska Krisztián centiméterekre volt a gólszerzéstől, de Nyikos Martin és Nagy Levente is veszélyeztetett átlövésekkel.

A második félidőben aztán fokozódott a tempó. Már az első támadásnál a felső lécen pattant meg Czéh Krisztián emelése. Az 57. percben Keszler Máté beadását vette maga elé nagyszerűen Csepregi, és lőtte ki a jobb alsó sarkot, 1-0.

A gól után még inkább megélénkült a játék. A vendégek több ziccert is hibáztak, melyekkel akár meg is fordíthatták volna a mérkőzés állását, de Csepregi is növelhette volna a hazai előnyt. A 86. percben jó helyről végezhetett el szabadrúgást a Bodajk. Kovács Zoltán nagyszerű reflexszel tolta oldalra a lövést, de az újra visszaívelt labdát a hosszú oldalon már sikerült Kocsis Dominiknak a hálóba fejelnie, 1-1. A rendes játékidő letelte után az Enying ismét támadott, de mégis a vendégek fordulhattak le egy gyors kontrával, melynek végén Kurcz Balázs gurított a hálóba, 1-2. Az utolsó hazai támadás után újabb kontrával jöhettek a vendégek, melynek során Kovács Zoltán buktatta az utolsó támadót, így Góbi játékvezető a második sárga lappal kiállította őt. A büntetőt Oláh Dániel értékesítette, 1-3. Az utóbbi idők leggyengébb hazai teljesítményét produkálta a hazai gárda, megérdemelt a Bodajk sikere.

Tudósított: Mohai Norbert

A góllövőlista állása:

1. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 13 gól

2. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 11 gól

3. Bencze János (Sárbogárd), Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 8-8 gól