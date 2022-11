A találkozót bár a mieink kezdték jobban, a vezetést Japán szerezte meg egy gyors ellenakciót követően. A második harmadban aztán sikerült fordítania a magyar csapatnak Kiss Dániel és Nagy Gergely révén. Az utolsó húsz percre azonban Japán sebességet váltott és a vendégek egyenlítettek is, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban Kevin Constantine együttese dominált és a hazai gárda meg is szerezte a győztes találatot.

A Hydro Fehérvár AV19 csapatából Stipsicz Bence, Horváth Milán és Ambrus Gergő kapott szerepet.

– Jó meccset játszottunk, látszott a játékosokon, hogy még a kapott információk járnak a fejekben. Ez tavaly Fehérváron sem volt másképp, ehhez idő kell, akár hónapokba is beletelhet, hogy mindenki száz százalékosan tudja a taktika minden apró részletét. Nyilván nem lehet minden este száz százalékot nyújtani taktikai szinten, a munka részét szerintem beleraktuk. Egész jól sikerült felvenni ezt a struktúrát, örülök, hogy a végén behúztuk a győzelmet. A harmadik harmad elejére talán kicsit elfáradtunk fejben, sok gondolkodást igényel ez az új taktika, Jöttek a japánok, nyomtak, volt is pár helyzetük. Jól hokiztak ők is ma, szerencsére a végén nekünk sikerült betalálni. Próbálunk mindenkinek segíteni a taktika kapcsán, fontos is a kommunikáció a társakkal – nyilatkozta lapunknak Horváth Milán, a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott hátvédje.

Ambrus Gergő jó szezont fut a Volánban, az első ICEHL-gólja után első ízben szerepelhetett a felnőtt válogatottban csütörtök este.

– Nagyon örültem a meghívónak és annak, hogy bemutatkozhattam a felnőtt válogatottban. Úgy gondolom, egész jól sikerült a mérkőzés, próbáltuk azt csinálni, amit az edző kért tőlünk. Elégedettek lehetünk, ez egy jó kezdés volt – mondta a Nemzeti Sportnak Ambrus Gergő, aki első ízben játszott a felnőtt nemzeti csapatban, rögtön Sofronnal és Nagy Gergővel került egy sorba a fiatal támadó. – Nagyon segítőkészek voltak sortársak, próbáltak mindenben segíteni. Ők a példaképeim, fura érzés volt eleinte, de aztán belejöttem.

– Nyertünk, úgyhogy nem mondhatom, hogy elégedetlen lennék – kezdte értékelését Kevin Constantine. – Ez volt az első mérkőzésem egy felnőtt válogatott élén, és jó érzés a győzelem. Ugyanakkor harmincnyolc év edzői tapasztalatával elmondhatom, lehetetlen és helytelen megítélni egy csapatot az első meccs alapján. Rengeteg információ kavarog most a játékosok fejében, ezeket helyre tenni hetekbe telik.

A torna a mieink számára szombaton folytatódik, akkor Franciaország lesz az ellenfél 15 órától a Tüskecsarnokban.