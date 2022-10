Nem ez volt az első, különösen távoli fellépésük, évekkel ezelőtt pattogtattak Ausztráliában és Új-Zélandon is. Ezúttal Iránban lépett pályára az öregfiúk nemzeti együttes, az Isfahan együttese 86-72-re, a második meccsen Teherán csapata 98-63-ra verte a mieinket. Utóbbi eredmény kialakulásában szerepet játszott, hogy az ellenfelek között akadtak negyven év alatti kosarasok is, akikkel nehezen tartották a tempót a piros-fehér-zöldben pályára lépő látogatók. Továbbá nem a vendégek mellett szólt a különleges klíma sem, az Iráni-fennsíkon található település a tengerszint felett, 1700 méterre található. A 68 esztendős Tajti Zoltán játékosedzőként szerepelt, keveset volt pályán, az 58 éves Mohai Zoltán többet, a két derbin összesen négy pontot szerzett, inkább harcossága volt kiemelkedő.

- Érdekes körülmények között jutottunk el Perzsiába. Annak idején, amikor még kosárlabdáztam Fehérváron, Zsadányi István volt az edzőnk, aki dolgozott szövetségi kapitányként az iráni válogatottnál is, amikor hazatért, a Tungsram együttesét vette át. Közreműködésével került Magyarországra, a hazai élvonalba Saeed Armaghani és Ali Sirian. Előbbi Balogh Judit férje volt, jelenleg szülőhazájában dolgozik, az iráni, férfi válogatottat irányítja. Utóbbi szintén magyar nőt vett feleségül, Debrecenben telepedett le és alapított családot. Sirian anno Isfahanban kosarazott, hétszeres iráni bajnokként került Magyarországra. Az ő közreműködésével utaztunk Iránba. A Közel-Keleten található ország öregfiúk válogatottja idén májusban Magyarországon, Dunaharasztiban vendégeskedett nemzetközi öregfiúk tornán, jövő májusban pedig Fehérváron lépnek pályára, az általunk szervezett eseményen - mondja Tajti Zoltán.

Armaghani szövetségi kapitány Isfahanban nem tekintette meg a meccseket, azonban Teheránban, a magyar követség által szervezett fogadáson tiszteletét tette. A küldöttség tagjai nem csak a fentebb említett két várost látogatták meg, Shirazba, valamint a Darius király által épített, ősi, perzsa fővárosba, Persepolisba is eljutottak.

- Az első félidőben mindkét meccsen jól tartottuk magunkat, szoros eredménnyel zárult az első húsz perc Isfahan és Teherán ellen is. Utóbbiaknál pályára léptek negyven alatti kosarasok is, akik fürgébbek voltak – veszi át a szót Mohai Zoltán. – Nálunk negyven alattiak természetesen nem léptek pályára, ellenben szóhoz jutott a 69 esztendős Bogdán Imre. Korábbi, élvonalbeli múlttal Fejes János rendelkezik, Szegeden és Hódmezővásárhelyen szerepelt, valamint Varga Tamás, aki Debrecenben pattogtatott.

A magyar csapatban tizenhárman keltek útra, komoly élményeket szereztek a tizenegy napos túra során. Tajti meséli, egyik este egy szívsebésznél vendégeskedtek, a hazánkban harminc éve diplomát szerzett orvos a jelenben is anyanyelvi szinten beszéli nyelvünket. A kosarasok előtt magyar vízilabdázók és birkózók vendégeskedtek az Iráni iszlám Köztársaságban. Utóbbiak nem véletlenül kerültek Délnyugat-Ázsiába, az országban elképesztően népszerű a sportág, sok olimpiai bajnokkal rendelkeznek. A kosarasok számára furcsaságot jelentett – azonban a szabályokat a békesség kedvéért természetesen betartották -, hogy a 30-32 fokos melegben is hosszú nadrágban kellett bóklászniuk az utcán. Ez ugyanúgy kötelező, mint a nők számára a fejkendő használata. „Szigorúak a szabályok, ami okoz is feszültségeket a jelenben. Az Európából érkező számára pár dolog különösen nehezen érthető. Az emberek viszont rendkívül kedvesek, barátságosak.”