Az elmúlt hetekben nem túl derűlátó előrejelzések láttak napvilágot a közeljövő rezsiáraival kapcsolatban. Az elszabaduló költségekre Székesfehérvár önkormányzata is reagált, többek között a télen a fedett uszoda is bezár (a sátor marad), valamint a MOL Aréna Sóstó esetében is a bajnoki szünetben csak az állagmegőrző szolgáltatások lesznek bekapcsolva, a pálya fűtése és világítása például nem. Megkérdeztük a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatát is működtető Fehérvár AV19 SC elnökét, Gál Péter Pált az aktuális helyzetről.

– Nálunk sem egyszerű a helyzet, kicsit más szituációban vagyunk a több sportághoz képest. A jégkorong speciálisan téli sportág, nekünk ezekben a hónapokban zajlanak a legfontosabb mérkőzéseink – nyilatkozta lapunk az elnök. – Ha nem akarjuk feladni a bajnokságokat, a csarnoknak üzemelnie kell. A jégcsarnok a várossal kötött megállapodás értelmében a sportklub üzemeltetésében van, mi felelünk az energiaszámlák kiegyenlítéséért is, ez a teher minket súlyt. Szerencsére még a legújabb válság kirobbanása előtt kétéves megállapodást kötöttünk az áram tekintetében. Egyelőre ezzel, a viszonylag normalizált árral megyünk tovább. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az életbe léptetett rendszerhasználati díj emelkedés ne vonatkozna ránk is, ez havonta több millió forintos többletkiadást jelent nekünk. Gázfogyasztásunk is van. Bár a jégfelületeket villamosenergiával üzemeltetjük, de a melegvíz-szolgáltatások, a fűtés, az olvasztók fűtése mind komoly gázfelhasználást is igényel a csarnokban. Itt sajnos már nekünk is az idei évre négyszeres egységnyi gázdíj emelkedésével kell számolnunk, ami több tízmillió forintos fenntartási költségnövekedést jelent a klub számára a szezont tekintve. Minket is erősen megcibál ez a helyzet, abban bízunk, hogy a saját, házon belüli takarékoskodási intézkedésekkel valamelyest orvosolni tudjuk a problémákat, valamint a kilátásba helyezett támogatásaink megvalósulásával képesek leszünk uralni a helyzetet.

A helyzetben a legrosszabb a bizonytalanság, hiszen a jövő hónapot illetően is nehéz tervezni, nem beszélve a jövő év elejéről, tavaszáról. Arról nem beszélve, hogy a rezsiárak mellett az euró árfolyama is folyamatosan emelkedik.

– Nem látjuk a végét, hiszen ezeknek a folyamatoknak gyakorlatilag senki sem látja a végét. Az elszabaduló energiaárak miatt nehéz prognózisokat felállítani, hogy mivel fogunk szembesülni 2023 év elején, tavaszán, amikor még mindig üzemeltetési feladataink lesznek. Nem szorosan ide kötődik, de mégis a válság miatt meg kell említeni a harmadik komoly nehézségi faktort. Az euró árfolyam ilyen mértékű romlása is költségvetési plusszal terheli az egyesületet, ugyanis a játékosok és az edzők egy részének euróban megállapított fizetése van. Ennek a folyamatnak sem látni a végét, mind a három faktorral meg kell küzdenünk. Próbálunk úrrá lenni a helyzeten, megyünk előre, remélhetőleg a jégfelületek bérbe adásából származó bevételeink is stabilan meglesznek. Természetesen a szezon költségvetéséhez betervezett támogatásoknak is meg kell érkeznie ahhoz, hogy az elmondottak reális célok legyenek.