A Hétvezér volt az első a sorban, ahol az ARAK figyelő segítői felmérték a 3.-4.-5.-6. osztályos diákok gyorsaságát, robbanékonyságát és ugrótehetségét. A covid miatti korlátozások 2 és fél évig nem engedték versenyezni a gyerekeket, s az oktatási intézmények ki is éheztek a szereplésre – idén összesen 15 iskola nevezett az ARAK Aktívra.

A Hétvezér mellett az István Király, a zentai, a Kossuth, a Németh László, a Szent Imre, a Rákóczi, a Teleki, a Ciszter, a Kodolányi, a Széna téri, a Vörösmarty, a Bory és a Talentum suli osztályait mozgatja meg a sorozat. Minden résztvevő diák eredményeit rögzítik a felmérés során, s az adatokat a későbbi versenyek alkalmával össze is lehet vetni, ezáltal a fejlődésről is képet kaphatnak a város sportegyesületei. Mert nem titkoltan az ARAK a tehetséges atlétákat is keresi a 2010-ben útjára indított programjával.

Ugrószőnyegen mérték a gyerekek repülési idejét

Forrás: Fehér Gábor



– Gyorsaságot, ugrószőnyegen repülési időt mérünk. A személyenkénti adatok alapján évfolyamgyőztest is hirdetünk. A tehetségek esetleges felfedezése mellett a tanárok visszaigazolása szerint élményt is szerzünk ezzel a versenysorozattal az általános iskolásoknak – mondta Tölgyesi Előd, az ARAK szakosztály-vezetője.

A szervezők díjátadó gála keretében hirdetik majd ki a 15 iskola leggyorsabb, valamint legnagyobbat ugró osztályát.

A tavaszi fordulóban az 1.-4. osztályosok versengenek majd, a csatározásokat a városi döntő zárja. Természetesen nem maradhat el a legaktívabb iskola megkoronázása sem, ősszel és tavasszal.