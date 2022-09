A H-Moto team által menedzselt pilóta az idei szezonjában elsősorban az Endurance világbajnokságon szerepel a lengyel Wójcik Racing Teammel. Ez volt a kiindulási pont a vb utolsó hétvégén Franciaországban a 100. Bol d’Or 24 órás futamon. A versenyhétvége programját a lengyel istállóval kezdte meg a fehérvári motoros, nem is diktált rossz tempót az edzéseken és az időmérőn Kovács, de tartaléknak nevezték csak a futamra. Azonban a Maco Racingnek szüksége volt egy pilótára, így kölcsönvették a magyar versenyzőt, aki így az erősebb kategóriában, a Supberbike-ban kapott szerepet. Nem volt könnyű dolga, hiszen bár új csapatánál is Yamaha motoron versenyzett, éles körülmények között kellett megszoknia az új gépet. Gyors belerázódás után kiváló futamot teljesített Kovács Bálint, és versenyzőtársaival (a francia Enzo Boulom és az ausztrál Anthony West oldalán versenyzett) együtt végül a hatodik helyre hozta be a 14-es számú motort. A HUMDA Academy támogatott pilóta ezzel a Belgiumban elért ötödik helye után újfent bizonyított az erős mezőnyben.

– Nagyon izgalmas hetem volt, és most már visszatekintve az elmúlt hétvégére, kijelenthető, a századik Bol d’Or nem adta könnyen magát. Ezúttal is a Superstock csapatba neveztek, nagyon jól ment a motor alattunk az edzéseken, ám ezúttal rám esett a tartalékpilóta szerepe. Úgy tűnt a verseny indulása előtt pár órával, hogy ezúttal nem az aszfalton, hanem a boxból tudom majd segíteni a csapatomat. Ám ekkor a Maco Racing megkereste a Wójcikot, hogy kölcsön vennének erre a futamra, ráadásul a Superbike kategóriában. A lengyelek rábólintottak, ám a bemelegítő edzésnek ekkor már vége volt, így egyrészt biztossá vált az indulásom, illetve az is, hogy a csapat Yamahájára az első felmenetelkor tudok majd csak felülni. Kellett pár kilométer, mire ráéreztem a motorra, ráadásul a tizedik kör táján levált a futófelület a gumikról, így be kellett hoznom a Yamahát a boxba – emlékezett vissza Kovács Bálint az eseményekre. – Amikor egy gyors szervízt követően visszamentem a pályára, összesen harmincöt kört kellett teljesítenem, így már mire átadtam Anthonynak a Yamahát, olyan köridőkre voltam képes, mintha egész héten ezzel motoroztam volna. Nagyon fárasztó verseny volt, főleg éjszaka, ráadásul Enzo úgy ment a pályán, hogy amikor leszállt a Yamaháról, a sérülése miatt csak mankóval tudott járni. Sajnos hajnalban estem egyet, így a fentiek ismeretében elképesztő eredmény ez a hatodik hely, főleg annak tükrében, hogy a Bol d’Ornak csak a tizenötödik helyről vághattunk neki. Mindenesetre a csapat nagyon elégedett volt a teljesítményemmel, és úgy érzem, immár elértem oda, hogy a privát csapatok legjobbjai közé tartozom. Nagyon megérte a kemény munka, mindenkinek köszönöm, aki segített, és őszintén remélem, jövőre is tagja lehetek a vb-mezőnynek.