A Ferencváros már a 13. percben vezetést szerzett, Simon Franciska öngólja kellett ehhez. Tíz perccel később Szabó Viktória beadásából Shameeka Fishley növelte az előnyt. A szünetig jól tartotta magát Gajdóczi Tibor hölgykoszorúja, a fordulás után azonban hengerelt a Fradi. A 48. percben Papp Luca talált be egy szöglet után, majd a játékos-edző, Vágó Fanny is beköszönt. Az utolsó negyedórában ötször mattolták a zöld-fehérek Terestyényi kapust. Előbb Vincze, majd egy percen belül Csányi Diána és Nagy Viktória is bevette a fehérvári kaput. A rendes játékidő vége előtt Hanna Barker, a hosszabbításban Pusztai Sára volt eredményes.

Szehofner Vivien harcol a labdáért

Forrás: Kricskovics Antal





FTC-Telekom – Mol Fehérvár 9-0 (2-0)

FTC-Telekom: Bíró – Ott (Demeter, 64.), Csigi, Papp L. – Csányi, Fenyvesi (Barker, 46.), Pusztai – Czellér, Bradic (Nagy V., 46.), Szabó V. (Vincze, 64.) – Fishley (Vágó, 46.). Játékos-edző: Vágó Fanny

Fehérvár: Terestyényi – Tenyei-Tóth, Romanoczki, Jánosi, Simon – Bognár, Szabó B. – Székely, Kántor (Réthalmi, 49.), Szehofner – Földvári (Kozma, 77.). Vezetőedző: Gajdóczi iobor

Gól: Simon (13., öngól), Fishley (23.), Papp L. (48.), Vágó (55.), Vincze (76.), Csányi (80.), Nagy V. (80.), Barker (84.), Pusztai (90+2)