2022. szeptember 17., szombat 16:00

Bicske II. (15.) – Lajoskomárom (7.)

Michal Pekowski a Bicske II. vezetőedzője: - Igazi mélyütés volt a tordasi végeredmény, bár nem kezdtük rosszul a mérkőzést, bármennyire is hihetetlennek hangzik, voltak lehetőségeink és olyan szituációk, amelyekből jobban kellett volna kijönni és a kapu előtt jobb döntéseket hozni. Hátul nagyon könnyű hibákat vétettünk, nem nagyon tudtunk párharcokat nyerni. Számunkra lassan minden mérkőzés élet-halál, így a Lajoskomárom ellen sem várok könnyű csatát. Meg kell szerezni az első pontokat, mert nem szeretnénk idejekorán leragadni az utolsó helyen.

2022. szeptember 18. vasárnap 16:00

Csór Truck-Trailer (12.) – Bodajk SE (14.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nagyon csalódott voltam a hétvége után, mert sajnos nem úgy állt bele a csapata mérkőzésbe, ahogy azt értük és gondoltuk. Lényegében harminc perc alatt eldöntötte a Lajoskomárom, észrevette a mentális hiányosságunkat és kihasználta a helyzeteit. Ez mindenképpen a fiatalság és a rutintalanság volt számlájára írható. A második félidőben nyújtott játékra már lehet alapozni, az egy vállalható játékrész volt és erre szeretnék a jövőben építeni. A Bodajk csapatát talán jobban ismerjük, mint a többi riválisunkat. Tudjuk azt, hogy a nyáron a gárda kicserélődött és idő kell, hogy összeálljanak. Magunkra kell koncentrálni, csak akkor lehet bármelyik csapat ellen esélyünk, ha mindenki a száz százalékot nyújtja. Kettőzött erővel készülünk, szeretnénk hazai pályán az első pontjainkat megszerezni.

Martonvásár (13.) – Enying (10.)

Horváth László a Martonvásár vezetőedzője: - Saját magunk ellenségei vagyunk, amennyiben a helyzeteket nem rúgjuk be úgy mindig is bajban leszünk. Pillanatok alatt össze tudunk hozni az ellenfélnek egy gólt... Egyértelmű hogy koncentráltabbnak kell lenni, jobban oda kell figyelni a kapu előtt. Nem lesz könnyű, sőt nagyon nehéz dolgunk lesz az Enying ellen. Addig, amíg nem tudjuk gólra váltani a lehetőségeinket igen nagy bajban leszünk ráadásul amint az ellenfélnek van egy sansza, rögtön ki is használja.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Sárbogárd (3.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Igazán semmi nem történt legutóbb Enyingen, mi birtokoltuk a labdát, majd az utolsó percben kiegyenlítettek a hazaiak egy szögletrúgás után. Elveszítettünk két pontot, ugyanakkor az Enying megérdemelte. Kétségtelen, hogy a Sárbogárd csapata is erősödött a nyár folyamán és egész jó eredményeket produkálnak. Tudjuk, hogy ugyanazokat a célokat tűzték ki ők is, mint mi, kiegyensúlyozott mérkőzést várok, de remélem, hogy hazai pályán itthon tartjuk a három pontot. Iigazán a döntetlen eredménnyel egyik csapat sem lehet elégedett, mi egészen biztos, hogy a győzelemre játszunk. Ránk jár a rúd, mert Kosztolányi, Zoboki és Bognár még mindig maródi, és többeknek van kisebb sérülésük.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (5.) – Ercsi Kinizsi (11.) 15.00

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Majd kiderül a hétvégén, hogy jót tett-e az egyhetes pihenő tétmérkőzés nélkül, megkapta a csapat a szombatot és a vasárnapot pihenő napnak, így a héten többet edzettünk. Reméljük, hogy nem estünk ki a ritmusból. Hazai környezetben mindig győzelmet várunk így vagyunk ezzel az Ercsi ellen is, és úgy is kell teljesítenünk, hogy ezt megvalósítsuk. Egyik csapat ellen sem könnyű legutóbb a Sárbogárdal játszottunk, ha a ziccereinket belőjük, akkor talán eldőlt volna a mérkőzés, így viszont csak döntetlent értünk el. Nekünk minden meccsen száz százalékot kell nyújtani ahhoz, hogy céljainkat elérhessük!

Tordas R-Kord (4.) -Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Nagyon örülünk annak, hogy hazai pályán ilyen masszívak vagyunk, a 15 győzelmünket arattuk zsinórban. A Kápolnásnyékkel mindig kiélezett mérkőzést játszunk, minden bizonnyal vasárnap sem lesz ez másként. Ki-ki meccset várok, valószínűleg kevés góllal. Most mindkét csapat ott van az élmezőnyben, ez igazi pikantériát is adhat a találkozónak.

Ikarus-Maroshegy (9.) – Sárosd (6.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - A legutóbbi két mérkőzésen sajnos összesen csak egy pontot sikerült szereznünk, de mindez lehetett volna akár hat is. Emiatt bőven van bennünk hiányérzet hiszen a Kápolnásnyék ellen a 86. percben kihagytunk egy büntetőt, a végén pedig ki is kaptunk, még Ercsiben a második félidőben voltunk a pályán, bár a helyzetek alapján ebben a mérkőzésben is több volt. Lényegesen több energiát kell mozgósítanunk a jövőben és akkor vissza fogja adni a sors ezeket az elhullajtott pontokat. Bízom abban, hogy a hétvégén tudjuk folytatni ahol Ercsiben a félidőben abbahagytuk. Ott voltak biztató jelek, csak akkor lehet esélyünk a Sárosd ellen, ha ezt az arcát fogja mutatni a csapat. Megtekintettem a Sárosd legutóbbi mérkőzését, ahol maga biztosan nyertek hazai pályán. Rutinos játékosokból áll ellenfelünk, nem lesz könnyű dolgunk ezúttal sem, remélem sikerül mindenkinek olyan motivációval pályára lépni, amivel rá tudunk szolgálni a pontokra. Szontágh Levente a Kápolnásnyék ellen eltörött a lábfeje hathetes kihagyásra kényszerül, Kecskés Ádám viszont felépült.

Szabadnapos: Mányi TK (8.)