Három hatalmas serleg, két aranyszínű és egy ezüst trófea díszítette a városháza tanácstermét szerda délután. A Fehérvár Enthroners termése tekintélyt parancsoló, a 2022-es idényben mindent megnyert, amit lehetett. A „Koronázók” újra magyar bajnokok lettek, valamint elhódították az osztrák bajnoki címet, s a CEFL Cup végső győztesének járó kupát is. A tökéletes szezon után újabb szintet lépne az Enthroners, ezért elindul, s meg kíván ragadni a kontinens legerősebb pontvadászatában, a 16 csapatos ELF-ben.

– A hibátlan szezon jelzi, hogy érdemes a továbblépésen gondolkodni – jelentette ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. – Az EFL egy európai amerikaifoci-liga, több országot von be, a 16 csapatot csoportokra osztják. Az Enthroners számára, de országos szinten is fontos a sportág fejlődése tekintetében, hogy elindulhatunk ebben a ligában. Ennek vannak anyagi és infrastrukturális feltételei is. Bár ezek nem összehasonlíthatók más csapatsportágak költségvetésével, de az itteni körülményeket is javítani kell. Találtunk már komoly, valamint kisebb és nagyobb támogatókat Fehérvár környékéről és távolabbról egyaránt. A város is tud magasabb segítséget nyújtani és tárgyalunk az állami szervekkel, hogy miként lehet egy harmadik lábat is bevonni. nem könnyű a mostani szituáció, de nem szeretnénk ezt a jogot visszaadni, öt évre nyertük el az indulási franchise-jogokat. Ennek a ligának van egy vagyonértéki jog-része is, s biztos vagyok benne, hogy ennek az értéke a következő években jelentősen emelkedni fog. Jó látni, hogy az Enthroners rengeteg magyar játékossal, sok bekapcsolódó fiatallal, növekvő utánpótlással, - és bízom benne, hogy - nagyon komoly nézőszámmal megy tovább az úton.