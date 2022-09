Csornai János 100 és 200 méteres távon sem talált legyőzőre, míg Mohai Regina, Trenka Ádám, Kerék Patrik és Mészáros Balázs is kétszer állhatott dobogóra az U20-as korosztály ligadöntőjén.

Nem csupán a papírforma-eredményeket szállították az ARAK atlétái az U18-as és U20-as ligadöntőn, de többen túl is teljesítették a tőlük elvárt szintet.

Csornai János mindkét sprintszámban diadalmaskodott. Először a rövidebb vágtán, 100 méteren ért célba elsőként, másnap a félkörös távon, 200 méteren sem tudták befogni a riválisok.

Csornai János két aranyérmet szerzett

Forrás: arakatletika.hu



Aranyérmet nyert 100 gáton Mohai Regina, majd ezüstöt szerzett 200 méteren is. Teljesítményének értékét növeli, hogy az egy nappal korábbi, budapesti Continental Tour bronzversenyen is elindult Varga Tamás tanítványa, 400 gáton állt rajthoz.

Arany- és ezüstérmet zsebelt be Trenka Ádám is. Az EYOF-on is helyezett sokoldalú atléta nyerte a hármasugrást, második lett távolugrásban, míg magasugrásban az ötödik helyen végzett. Legfőbb riválisa éppen csapattársa volt.

Kerék Patrik magasugrásban és hármasugrásban is ezüstérmet szerzett. Mivel a két versenyszám egyidőben volt, a fiúknak az ellenfeleken túl, a szokatlan szituációval is meg kellett birkózniuk.

Kerék Patrik (b) és Trenka Ádám (középen) a dobogón

Forrás: arakatletika.hu



Mészáros Balázs 100 méteren bronzot, 200 méteren pedig aranyérmet nyert.

Másodikként zárta az U18-as hölgyek távolugró számát Langmár Kata.

Blaumann Marcell harmadikként ért célba szoros versenyben, 110 gáton.

Szabó Gréta az U20-as nők távolugrásában lett harmadik. 100 méteren is rajthoz állt, negyedikként futott át a célvonalon, a hatodik helyet szerző Gimesi Kata előtt.

Ötödik lett a szintén három számban is a döntőbe kerülő Antal Hanga 100 gáton. Hatodik helyen zárt távolban és hármasugrásban, akárcsak Czéh Tamás 100 méteren és Tárkányi Abigél 200 méteren. Bolla Gergő nyolcadik lett 100 méteren, de közben achilles-sérülést szenvedett, így a távolugrástól és 200 méteres síkfutástól vissza kellett lépnie.