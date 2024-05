Tavaly nyáron indult útnak, idén, az ötvenedik születésnapjára pedig már a kerékpáros kihívásról készült kötetét is a kezében tarthatja Czéczei János agárdi tanárember. Az ötvenes szám, úgy látszik, hatalmába kerítette a sportembert, a könyv ugyanis az „50 nap, 50 év, 5000 kilométer – Biciklivel az olasz csizmában” címet kapta. Május 12-én, vasárnap délután, az agárdi Kaptár Szolgáltató Házban beszélgetett a kötet írója, Békési Erika, valamint a történet főhőse. Czéczei János így emlékezik vissza a közel egy éve történtekre:

– Most is óriási teljesítménynek tartom, ráadásul ma már nem mernék elindulni. Olyan kicsinek érzem most magam és ahhoz képest nagyon nagy az út! Nem biztos, hogy ma sikerülne – mondja merengve és bevallja: rengeteg buktatója volt a történetének. – Azért sikerülhetett akkor mégis, mert a Jóisten segített az utamon és az a hatalmas csapat adott erőt, aki szurkolt nekem. Miattuk szedtem magam össze akkor is, amikor súlyosan fáradt voltam.

Fotó: Ódor Balázs

S hogy mégis hogyan készült a könyv? Erről így mesélt: – Békési Erika megkeresett, miután nyilatkoztam, hogy szeretnék egy könyvet megjelentetni, melynek bevételéből gyerekek táboroztatását szeretném finanszírozni. Éreztem, hogy ő lesz a megfelelő személy. Hét és fél hónap alatt készült el a kötet, melyekhez a beszámolóimból és fotóimból gyűjtötte az anyagot, továbbá interjúkat készített velem, a családtagjaimmal és a kísérőimmel is. Egyes szám első személyben olvasható a történet egy része, de vannak blokkok a testi felkészülésről, a kerékpár szervizről, a félelmekről is. Egyszóval egy komplex, sokoldalú kötetet sikerült összeállítani.