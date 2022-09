A 30 éves ökölvívó a nyáron csalódott volt, hogy a vállában elszenvedett kötőszöveti szakadás, valamint a kialakult nyáktömlőgyulladás miatt miatt vissza kellett lépnie a címmeccstől.

- Kijelenthetem életem eddigi legjobb formáját mutattam volna. Harminc évesen értem be, a profi élsportolók életét élem. Minden lemondás nagy lelki megpróbáltatás. Mélyről jöttem vissza, ezekbe a meccsekbe tudtam kapaszkodni, új lendületet adtak az életemnek - mondta a profik táborában 17 győzelmet és 2 vereséget számláló Törteli Balázs, aki nyíltan beszélt magánéleti nehézségeiről is. - Tavaly szeptemberben különváltunk a feleségemmel, a kislányomat valamilyen szinten elvesztettem, nincs jelen a mindennapjaimban, ami befolyásolja az életemet. A sérülésem gyógyulási ideje 10-12 hónap. Lézeres kezelésre, lökéshullám-terápiára járok. Emellett krioszaunázom, jégfürdőbe fekszem. Ráálltam az egészséges táplálkozásra, folyamatosan szinten tartom magam, Czinger Attilával végezzük az erőnléti edzéseket. Harcos típus vagyok, de a nehéz helyzetemből adódóan mindig is kisebbségi komplexussal küzdöttem. Nem adom fel. A jövő év elején, januárban kisváltósúlyban szeretnék bokszolni. Sok alternatív gyógymóddal is kezelem a vállam, abban bízom, hogy négy-öt hónap alatt rendbe jövök. Október végén kezdek el komolyabban edzeni.

Törteli állapotát régóta meglévő chron-betegsége sem javítja, de mint mondja, gyógyszert nem szed, a táplálkozásával kordában tudja tartani. Az ökölvívó tartja a súlyát, 69,7 kilót mutatott a mérleg a héten. S lélekben is igyekszik fejlődni.

- A türelem nem az erényem, nehezen viselem ezt az időszakot, azonban új segítségem érkezett, a hit révén. Fél éve rendszeresen látogatom a református imaközösség istentiszteleteit. Hétfőnként imakörben beszélgetünk. Olvasom a Bibliát, valamint napi intelmeket, minden nap imádkozom. Ez nekem sokat segít a nehéz napokon, mikor el vagyok kenődve. Olyan emberekkel ismerkedtem meg a hit révén, akik nem az agresszív, harcos oldalamért kedvelnek. Érző ember vagyok, a templomban töltött órák feltöltik a lelkemet. Az edzőm, Czinger Attila az egyik legnagyobb példaképem, akitől sokat tanulok, miatta kezdtem templomba is járni. Minden erőmmel, szívvel-lélekkel azon dolgozom, hogy sikeres sportoló legyek.