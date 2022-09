Már az első versenynapon érdekelt volt a szülés után visszatért, három éve Világkupa-győztes Alekszejev Tamara, a női váltóban a fővárosi Bauer Blanka oldalán a 4. helyen zárt női váltóban, Tamás József pedig Gyurka Márk Manó társaként a 6. pozícióban ért célba a Bregyóban. Alekszejev elégedetten értékelte a teljesítményét.

- Kimondottan örültek a 4. helynek, úgy gondolom, jó párost alkottunk Blankával, kiadtunk magunkból mindent. Nagyon elfáradtam, de a nap során végig jól éreztem magam. A cél természetesen a 2024-es, párizsi olimpia, ennek rendelek alá mindent, még soha nem vettem részt ötkarikás játékokon – közölte Alekszejev, akinek előzőleg volt esélye arra is, hogy egyéniben is szóhoz jusson. Hazánk a házigazda jogán hat versenyzőt nevezhetett, ám a döntőbe csak négyen juthattak be a selejtezőtől és a középdöntőtől függetlenül. Az AÖSE sportoló azzal csúszott le az egyéni szereplésről, hogy a közelmúltban, a lengyelországi Drzonkówban rendezett nemzetközi viadalon Barta Luca mögé szorult, riválisa később dobogóra lépett Fehérváron, a női csapat tagjaként.

Tamás József a nyitónap 6. helyezése után a zárónapot is szóhoz jutott, némileg váratlanul. Ugyanis a mix váltóra kijelölt Regős Gergely erősen meditált, vállalja a szereplést, vagy sem, Martinek János szövetségi kapitány gyorsan döntött, Tamásnak szólt, aki örömmel vállalta a feladatot, Réti Kamillával állt rajthoz. Jól kezdtek, aztán csúsztak egyre hátrébb, végül az utolsó, 9. helyen értek célba. A kombi során Tamás Joci a 6. helyen vette át a stafétát, nem futott rosszul, de a lövészetei nem sikerültek jól, nem volt esély az élmezőnybe kerülésre.

Tamás Józsefnek (balra) tanácsokat ad a szövetségi kapitány, Martinek János

Fotós: Horog László / FMH

- Annak örülök, hogy hazai rendezésű Eb-n kétszer is versenyezhettem. Az első szereplésem során, Gyurka Márk Manóval küzdöttem együtt, akkor elrontottam a vívást, a mix váltó során viszont nagyon jól ment a páston, a lovaglás során akadtak gondjaim, kétszer kitört a lovam, ami teljes mértékben az én hibám volt, rossza taktikát választottam, rossz ívben kanyarodtam a hatos akadályra, a ló erre érzékeny volt, kétszer kitört, valamint vétettem egy verőhibát. A lövészetet ugyanúgy elrontottam, mint a férfi váltó során, ebben feltétlenül javulnom kell. Fizikálisan mindent kiadtam magamból, a futás és az úszás nem ment rosszul. Nagy élmény volt itthon versenyezni, köszönöm a kapitánynak, Martinek Jánosnak a lehetőséget, hogy mix váltóban is versenyezhettem. Ez volt az első Európa-bajnokságom, van még mit tanulnom.

Demeter Bence egyéniben hatalmas hajrával bejött a 6. helyre, megelőzte Böhm Csabát, ezzel tagja lett a csapatnak, ami a dobogó tetejére léphetett, az Európa bajnok Bereczki Richárd, az ezüstérmes Szép Balázs és Demeter alkotta a triót. „A döntő a vártnál nehezebben alakult, de a csapatban szerzett aranynak természetesen nagyon örülök. Minden jel arra mutat, tudom tartani a lépést a fiatalokkal."