DVSC Shaeffler – Alba Fehérvár KC 33-23 (19-11)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 800 néző

Vezette: Kiu Gábor, Kiu Tamás

DVSC Shaeffler: Gabriel – Töpfner 6 (2), Hámori K. 1, Vámos P. 3, Tóvizi 3, Hornyák D. 1, Vámos M. 5. Csere: Torda (kapus), Szabó N. 2, Jezsikava 2, Planéta 4, Kácsor 3, Bordás 1, Petrus 1, Csernyánszki, Costa 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Alba Fehérvár KC: Pijevic - Besszer 1, Stosics 6(2), Szemes, Varga E. 3, Afentaler 3, Takó 2. Csere: Tóth N. (kapus), Zrnic 1, Boldizsár 1, Bojtos, Dubán 1, Utasi 3, Szmbatian 2. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2

A két csapat eddig 68 mérkőzést játszott a legmagasabb osztályban, 38 DVSC-siker és 28 Alba győzelem mellett két alkalommal osztoztak meg a pontokon a felek. A legutóbbi két bajnokságot hibátlanul hozták le pénteki vendégeik ellen. Az Alba legutóbb 2021. február 5-én tört borsot a debreceniek orra alá, akkor 31–27-re nyertek.

Azzal tisztában voltak a fehérváriak, hogy ezúttal sem ők ennek a párosításnak a favoritjai, alátámasztja ezt többek között, hogy a Loki igazán minőségi játékosokkal - Catherine Gabriel (Paris 92, francia), Hámori Konszuéla (Praktiker-Vác), Kácsor Gréta (Praktiker-Vác), Töpfner Alexandra (Alba Fehérvár KC) – erősített, és a bajnokság mellett az Európa-liga csoportkörének küzdelmeire is gőzerővel készül. Egyhete pedig az FTC Rail-Cargo Hungária csapatát szorongatták meg otthonában és fordulatos mérkőzésen csupán egy góllal (23-24) kaptak ki.

A bajnokság első fehérvári találatát az új szerzemény Katarina Stosics lőtte, és ezzel vezetett is az Alba. Majd kiegyenlítetté vált a játék és az állás is egészen a 7. percig, ekkor a tavaly még Fehérváron pattogtató Töpfner Alexandra vette be Tea Pijevic hálóját, és először alakult ki kétgólos differencia, 5-3. Próbálta utolérni ellenfelét a fehérvári gárda, de egy gólnál beljebb nem jutottak, ráadásul a kapuban a francia Gabriel Cathrine Joelle lehúzta a rolót, és több alkalommal védett biztosan. Közben a 12. percben Hámori háromra növelte a Loki vezetést, igaz viszonylag gyorsan válaszolt rá Takó Viktória. A folytatásban, a féllidő közepén Töpfner újfent betalált, és 10-6-nál Józsa Krisztián kikérte első idejét – akkor úgy gondoltuk, hogy még időben. Nem így történt, a 20. percben jobban kinyílott az olló, és hatra nőtt a különbség Töpfner találatát követően, 14-8. Nem mentek be az Alba lövései, Utasi Linda zsinórban három lehetőséget elpuskázott, de néhány perccel korábban Boldizsár Bianka is kihagyta lehetőségét. Nagyobb sebességet diktált a DVSC, és ez többször megoldhatatlan akadályként tornyosult a fehérváriak előtt. Mindenesetre ez egy cseppet sem zavarta a piros-fehéreket, akik közel 75 százalékos lövési hatékonysággal büszkélkedhettek, míg ugyanez a túloldalon alig haladta meg az 50 százalékot. Tóth Nikolett váltotta Pijevicet az AFKC kapujában, nem is kezdett rosszul, hiszen egymás után három labdát hárított. Igen, ám, de válasz alig érkezett, és a tetejébe még az eladott labdák száma sem volt kevés, így a vendéglátók hétgólos előnye mellett mehettek szünetre a csapatok.

A pihenő után közel öt perc telt el az első gólig, melyet Takó szerzett, majd Varga Emőkét kiállították a játékvezetők, Töpfner hétméterese pedig utat talált Tóth kapujába, 20-12. Aztán a 38. percben először lett tíz közte Hornyák Dóra góljával, 22-12. Innentől idejekorán eldőlni látszottak a fontosabb kérdések, bár Dubán Nikolett és Afentaler Sára valamelyest kozmetikázott az álláson, de ez közel húsz perccel a mérkőzés végét jelző dudaszó előtt rettentően kevés volt az üdvösséghez. Már csak azért is, mivel hét gól alá nem nagyon kúszott a fehérvári hátrány, mert mindig akadt olyan a Lokiból, aki megtegye azt a szívességet, hogy bevegye az Alba ketrecét. Így a találkozó hajrájához közeledve visszaállította a Debrecen Szabó Nina révén a tízgólos előnyét, abszolút sanszot sem adva ellenfelének a végjátékra.