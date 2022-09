A két nevelő egyesület között eddig is kiváló kapcsolat volt és ezzel az aláírással még komolyabb szintre emelték ezt. A FEHA19, mint módszertani központ egyik fő feladata, hogy az edzőképzésben is részt vesz, így lehetőség nyílik majd a Vasas edző kollégái is jelen legyenek az általuk szervezett módszertani napokon, továbbképzéseken. Lesznek közös tornáik a közeljövőben, valamint törekednek arra, hogy a játékosok felfelé áramlása mindenképpen szervezett keretek között működjön. S nem utolsó sorban bíznak abban, hogy akadnak majd olyan tehetségek, akik előbb-utóbb be tudnak majd mutatkozni a felnőtt csapatban.

- A Vasas egy nagyon nagy szervezet rengeteg szakosztállyal sok olyan bajnokkal, akikre csak felnézni lehet. A mai világot nézve egyedül építkezni nem kifizetődő és eredményes, ezért keressük azokat a kapcsolatokat, klubokat, akik hajlandóak velünk együtt működni. Kidolgozzuk ennek a feltételeit és megpróbálunk minőségi jégkorongsportot csinálni. – tájékoztatott Fekti István, a FEHA19 ügyvezetője.

- Ennek az együttműködésnek a létrehozása egyértelműen a két szakmai stáb munkájának a gyümölcse. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben szükség van arra, hogy ezek a kapcsolatok egyre szorosabbá váljanak, a szakembergárdák egymás munkáját segítsék. Az utánpótlás nevelés rettenetesen fontos, hogy minél több magyar játékosnak adjunk lehetőséget és a Vasas SC teljes mértékben illeszkedik abba koncepcióba, hogy a fehérvári klubból karöltve nevel játékosokat. - fogalmazott Markovits László a Vasas SC elnöke.

- Kicsi piac vagyunk mi ahhoz, hogy mindenki teljesen külön utat járjon. Nekünk is van egy pre- akadémiánk, amely a Nemzeti Akadémiát táplálja, de látni kell azt, hogy oldalágról olyan tehetségeket kell bevonni a programba, akiknek a képzésével akár a fehérvári felnőtt csapatnak az utánpótlását biztosítjuk vagy a nemzeti válogatott bárki be tud kerülni innen. – tette hozzá Kovács Csaba a FEHA19 szakmai igazgatója.