Kolorcity Kazincbarcika SC csapata az előző idényben toronymagasan lett első az NB III Keleti csoportjában, mi sem bizonyítja ezt, hogy 18 ponttal előzte meg az őket követő DEAC gárdáját. Ezt megelőzően a 2020-2021-es idényben búcsúztak a másodosztályú küzdelmektől, a 17. helyet elérve.

Varga Attila vezetőedző jól összerakta a borsodi alakulatot, és az NB II-ben sem mondhatni, hogy alárendelt szerepet játszanának, hiszen jól rajtoltak. Jelenleg a tabellán az előkelő harmadik helyen tanyáznak, négy győzelem mellett két vereséggel.

A két csapat 2020-ban csapott össze Kazincbarcikán utoljára, és ezt a mérkőzést a házigazdák nyerték 2-1-re. Fótyik Dominik két góljára csak eggyel tudott válaszolni a Csákvár, Daru Bence révén. Más kérdés, hogy azóta már mindkét gólszerző egy másik csapatot erősít… Csákváron aztán a következő év tavaszán 4-1-es győzelmével vastagon visszavágott az AFC.

Az előző játéknapon Csákváron nem született találat a PMFC elleni derbin, bár a mérleg nyelve akár a hazaiak mellé is billenhetett volna.

- Megvoltak lehetőségeink, és ha egy kicsit is jobban hisznek magukban játékosaink, akár mind a három pontot begyűjthettük volna – értékelt Tóth Balázs, a csákváriak trénere.

Kétségtelen, hogy a helyzetek kihasználása az utóbbi mérkőzéseken gondot okozott, nem véletlen, hogy háromszor kilencven perc alatt mindössze egyszer vették be a sárga-kékek az ellenfelek kapuját. Az viszont mellettük szól, hogy a védekezésre különösebb panasz nem mondható, főleg annak fényében, hogy korábban amiatt többször komoly kritika érte a csapatot, hogy sok gólt kap. Most 540 perc alatt öt alkalommal vették be az ellenfelek Auerbach Martin hálóját. Ennél kevesebbet csak a második Gyirmót FC kapott. Erre lehet alapozni a folytatásban, ám arra különösen figyelni kell vasárnap, hogy a Csákvár tavalyi gólvágója, Takács Tamás már a Barcikát segíti.