Történetük során hat tétmérkőzést vívott egymással a Vidi és a III. Kerület. 1965-ben az NB I/B-ben egyszer a fehérváriak nyertek 3-0-ra, egyszer pedig az óbudaiak 3-1-re. Az 1996/97-es bajnoki idényben kétszer ikszeltek egymással (0-0, 2-2). Az 1998/1999-es szezonban a Professzionális Nemzeti Bajnokságban 5-0-ra és 2-1-re nyertek a piros-kékek, vagyis a Kerületnek nem sok babér termett az idők folyamán. Most sem az NB III Nyugati csoportjában nyolc forduló után a hatodik helyen álló TVE a párharc esélyese a Vidi ellen. Azonban nem ritka, hogy az alacsonyabb osztályú „kiscsapatok” megtréfálják a nagyokat.

– Esélyesként megyünk a III. Kerülethez, nagyon fontos nekünk a kupaszereplés minden évben, többször döntőt játszottunk, és sikerült már megnyerni is a sorozatot – vélekedett a molfehervarfc.hu-n Hangya Szilveszter, a Vidi védője. – Két éve a döntőt elvesztettük az Újpesttel szemben, tavaly pedig a Győr ellen estünk ki. Az egy rossz mérkőzés volt, szeretnénk kijavítani az eddigi utolsó fellépésünket a kupában. Nem becsüljük le a III. Kerületet, jó csapat, nagyon sok NB I-es múlttal rendelkező játékossal. Maximális koncentrációval és erőbedobással kell pályára lépnünk, meg kell szereznünk a győzelmet. Egerszegi Tamás és Barczi Dávid is a barátaim. Velük sokat játszottam együtt a Vasasban. Kokenszky Norbi NB II-es, NB III-as szinten is lődözte a gólokat. Nem gyenge csapattal találkozunk. Aki elindul a kupasorozatban, szeretné megnyerni, mi is döntőbe igyekszünk. Ehhez első lépésként le kell győznünk a III. Kerületet.

Ahol a sportigazgató az a Juhász Roland, aki sok csatát megélt már Vidi-mezben.

– Valahogy érzetem, hogy a Vidivel kerülünk össze. Számunkra nagy dolog, hogy Magyarország egyik legjobb csapata látogat hozzánk, személy szerint nekem pedig különösen, kilenc évet töltöttem Fehérváron – mondta Juhász Roland. – Érdekes mérkőzés lesz számomra, de meg akarjuk nehezíteni a Vidi dolgát, szervezett kis csapatunk képes arra, hogy jó meccset vívjon a Fehérvárral.

Barczi Dávid, Elek Bence, Horváth Tamás, no és a Vidi-nevelésű Fejes András is korábbi együttese ellen harcol majd a szombaton 15 órakor, a Kalap utcai stadionban kezdődő kupacsatában.

– Kaphattunk volna könnyebb ellenfelet, de ha már így alakult, örülök, hogy az ország legjobb csapatával játszhatunk – mesélte Fejes András, a III. Kerület hátvédje. – Futballkarrierem nagy szelete a Videotonhoz kapcsolódik, a szívem egy része mindig a Videotoné lesz. Paks- és Siófok-játékosként is játszottam már a Vidi ellen, de ez most különlegesebb lesz, hiszen a pályafutásom végefelé járok, lehetséges, hogy ez lesz az utolsó fellépésem a Videoton ellen. Ha a csapat mentálisan rendben lesz, megnehezíthetjük a fehérváriak dolgát. Izgalmas kupameccsre számítok. Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, de élvezni szeretnénk ezt a mérkőzést.