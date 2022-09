Anatoli Bogdanov együttese kemény felkészülésen van túl, a rengeteg edzés mellett hat edzőmérkőzést is vívtak a Titánok, ezeken egy győzelem jutott a fiataloknak. Remélhetőleg a sok befektetett energiának meglesz az eredménye, bár az első feladat nem lesz könnyű az Erste Ligában, hiszen vasárnap a DVTK Jegesmedvék otthonában vizitálnak Reiterék. A miskolciak a tavalyi szezont nagy átalakulás és fiatalítást követően kezdték meg, így a plusz egy év tapasztalat az ő esetükben is sokat jelenthet, arról nem beszélve, hogy visszatért a piros-fehérekhez Vas János.

– Nagyon jól egybe van a csapatunk, tartottunk egyéni meetingeket is a játékosokkal, átbeszéltük velük az előző szezont, illetve a felkészülési időszakot, a saját céljaikat is. Szinte kivétel nélkül a csapategységet kiemelte mindenki, a fiatal mag együtt maradt, az új srácok pedig jól be tudtak illeszkedni. A játéksok tudják mire számítsanak tőlünk, tudják a szisztémánkat. Kijelenthetem, hogy előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor, a taktikában és az egyéni képzettségben is. A felkészülési mérkőzéseken nem az eredményen volt a hangsúly, hanem a mutatott játékon, a tendenciákon, szinte mindegyik találkozó szoros volt. Várjuk a vasárnapi meccset. Kíváncsian váron a miskolciak játékát, tudtak erősödni ligán belül és kívül is, jó fiataljaik vannak, tavaly jó mérkőzéseket játszottunk velük. Mi is erősebbek vagyunk, mint egy éve, úgyhogy egy szoros összecsapásra számítok – mondta Arany Máté, a FEHA19 másodedzője a klub honlapjának.

Reiter Attila az idei évadban is a szakmai stáb és a játékosok döntése alapján a FEHA19 felnőtt csapatának csapatkapitánya lesz.

– Megtiszteltetés kapitánynak lenni. Egy szavazáson dőlt el a kérdés, többször is beszéltünk az edzőkkel ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy bizalmat szavazott nekem a csapat. Kemény felkészülésen vagyunk túl, reméljük az eredménye is meglesz, mindegyik mérkőzésből le tudtuk vonni a tanulságokat. Idén is fiatal, hajtós csapat leszünk, ez is a célunk. Várjuk a rajtot, a magnak megvan már az egy év tapasztalata, reméljük már az elejétől is jönnek a várt eredmények – nyilatkozta Reiter.

– Remélem, hogy már a meccs elejétől jó energiával játszunk majd, remélhetőleg lesz esélyünk megmutatni, mennyit tanultunk és fejlődtünk az előszezon során. A srácok nehéz, de reális célokat tűztek ki maguk elé az alapszakaszt illetően, az egész csapat már nagyon izgatott, hogy együtt kezdhessük meg az utazást – tette hozzá Anatoli Bogdanov, a FEHA19 felnőtt együttesének vezetőedzője.