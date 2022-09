A jól sikerült, pénteki, rangsoroló vívás után – 21 győzelem mellett 14 vereséget szenvedett - a Volán Fehérvár sportolója, Demeter Bence jó pozícióból várta a szombati középdöntőt a fehérvári Eb-n, az A-csoportban, Szép Balázs társaságában. A bónusz vívást 14 órától bonyolították a felülről fedett mobil páston, a Bregyóban. Demeter a sor végén következett, mindhárom asszóját magabiztosan nyerte, lengyel, belga és német ellenfele sem jelentett gondot, ezzel megnyerte ezt a számot. A fővárosi Szép Balázs a volános Demeter előtt vívott, kétszer nyert, majd búcsúzott.

- Minden jel arra mutat, a vívás előtt érdemes volt kicsit iskoláznom apukámmal, egyben vívóedzőmmel, Demeter Józseffel. Az egy órás melegítésnél kihasználtam időt, húsz percet úsztam, ugyanennyit kombiztam, valamint vívtam is. A szél kicsit zavaró volt, viszont az eső nem esett a gyakorlás során. A bónusz vívás során szerzett plusz hat pontnak örülök – mondta Demeter, aki az élről várta a középdöntős úszást. Pontosan ugyanazt hozta, mint a hét középén rendezett selejtezőben, 2:08-at teljesített a medencében 200 méteren, így az élről várta záró kombinált számot, azaz a futást és a lövészetet.

Nyugodtan készült a startpisztoly elsütésére, négy másodperccel vezetett a bónusz vívást megelőzően élen tanyázó német Pele Uibelm valamint öttel Böhm Csaba előtt. A nyitó futókör megtétele után a lövészetet is az első helyről indította a fehérvári olimpikon, ám az elő sorozata nem sikerült jól, több hibát vétett a szeles időben, Uibel jött ki először a lőállásból, mögötte Böhm és Demeter, a folytatásban is ezt volt a sorrend, az utolsó sorozat sem sikerült túl jól, ötödikként kezdte a záró kört, kapkodnia ugyan nem kellett, de azért hátra nézett, figyelte a riválisokat. Böhm ellépett a mezőnytől, magabiztosan bejött elsőként, Demeter a célegyenesre fordulva érzékelte, hogy a riválisok nagy hajrába kezdte, mivel mindkét csoportból az első hét került biztosan a 18-as fináléba – továbbá a két futamból a négy legjobb idővel rendelkező -, futnia kellett, hogy ne érje meglepetés. Az utolsó ötven métert a hatodik pozícióban kezdte, végül a végén kiengedve hetedikként érkezett. Böhm mögött a lengyel Gutkowski, a francia Dejardin, a német Uibel, a bolgár Mihalev, a cseh Svechota, valamint Demeter következett.

Demeter elégedetten jött le a pástról s bónusz vívást követően, a Bregyóban

Fotós: Horog László / FMH

- A futás közepesen ment. Nem kellett teljesen kifutnom magam, de hajtanom kellett, nem nagyon tudtam tartalékolni a döntőre. A szél megnehezítette a dolgot, de ez nem csak engem zavart, a többieket is. Remélem, vasárnap jobb lesz az időjárás a döntőben – mondta Demeter Bence. Korábbi edzője, a világbajnok sportlövő – aki az utóbbi években is figyelemmel kíséri Demeter pályafutását -, Papanitz Zoltán megjegyezte. „Lövészetnél sok mindenre fel lehet készülni, de a szélre nem.”

A B-csoportban Bereczki Richárd és Szép Balázs is magabiztos volt a középdöntőben. A záró kombit előbbi az első, utóbbi a 7. helyen kezdte, bejutó pozícióban. Az első lövészet után Bereczki a második helyen futott, Szép két pozíciót javított. Bereczki aztán visszavette a vezetést, amit nem is adott át másnak, Szép is végig ott volt mögötte. Bereczki jött be elsőként mögötte az ukrán Makszim Aharusev, majd Szép érkezett, ami azt jelenti, mind a négy magyar induló ott lesz a fináléban.