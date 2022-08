A MOL Fehérvár FC csapata remek játékkal 2-1-es előnyre tett szert az 1. FC Köln otthonában az Európa Konferencia Liga play-off-körének első mérkőzésén. A visszavágóra csütörtökön 19 órakor kerül sor a MOL Aréna Sóstóban. A belépőket vasárnap is megvásárolják 10 és 17 óra között a VidiShopban (az ajándéküzlet 13 és 13.30 óra között ebédszünet miatt zárva tart fél órára) és a Főpénztárban is - mindkét helyszínen 2-2 munkaállomással várják szurkolókat.

Óriási az érdeklődés az 1. FC Köln elleni visszavágóra. A csapat rá is szolgált arra, hogy minél több Vidi-szurkoló előtt harcolhasson a csoportkörért, miként a klub is szeretné, ha magyar drukkerekkel telnének meg a hazai szektorok. Ennek érdekében hétfőn 12 óráig MLSZ Futballkártyával is meg lehet majd vásárolni a jegyeket a párharc második felvonására online, vagy személyesen a vasárnap is nyitva tartó Főpénztárban és a VidiShopban.

A jegyárakról és egyéb fontos információról itt www.molfehervarfc.hu olvashatnak.