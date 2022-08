A most 22 éves Schön Szabolcs Kispesten nevelkedett, 16 esztendősen került az Ajaxhoz. A holland utánpótlás-bajnokságban 36 mérkőzésen három gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki. 2019-ben került az MTK-hoz, 62 meccsen 16 gólt és 11 asszisztot termelt. Az elmúlt másfél évben az amerikai élvonalban szereplő FC Dallas futballistája volt, 26 mérkőzésen 7 gólpasszt jegyzett.

Állandó tagja volt az utánpótlás-válogatottaknak, Marco Rossi a 2021-es Európa-bajnokság előtt hívta meg a felnőtt keretbe. Az Eb-n két meccsen lépett pályára, nyolcszoros válogatott.

- Az elmúlt időszakban több Vidi-játékossal is stábtaggal és beszéltem, és csak pozitív dolgokat hallottam a klubról. Motivál, hogy újra az NB I-ben futballozzak, szeretnék sok játéklehetőséget kapni. Fiola Attilát és Nego Loicot a válogatottból jól ismerem, velük eddig is tartottam a kapcsolatot, ez is segíthet majd a beilleszkedésben. Szeretnék gyorsan edzésbe állni és minél hamarabb bemutatkozni Vidi-mezben - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Schön Szabolcs.

- Schön Szabit már régóta szerettük volna leigazolni, örülök hogy a mai naptól Vidi-játékosként köszönthetjük! Szabolcsot nagyon értékes játékosnak tartjuk, nem véletlenül tagja a válogatott keretnek sem, vele még tovább nő a magyar kontingens száma a Vidiben. Az sem mellékes szempont, hogy Michael Boris az MTK-ból nagyon ismeri Szabit, jól dolgoztak együtt a kék-fehéreknél is, most az ő érkezésével vezetőedzőnk variációs lehetőségei is bővültek a jövőre nézve - vélekedett a klubhonlapon Sallói István, sportigazgató.