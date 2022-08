Klagenfurtban szoros mérkőzésen 3-2-re kapott ki a fehérvári akadémia Erste Ligás együttese, szombaton ismét útra kell a különítmény és Salzburg felé vette az irányt, ahol a szintén Alpesi Ligás Red Bull II. volt az ellenfél.

A több kiállítást is hozó első harmadban sokáig tartotta magát Anatali Bogdanov gárdája, de a 16. percben a kék vonalról Philipp Krening bombázott az éppen kiegészülő Fehérvár hálójába, 1-0. A második játékrészben sajnos tovább nyílt az olló a két együttes között, a harmad elején egy perc alatt kétszer is betaláltak az osztrákok, először Fabian Gschlusser mattolta a fehérvári védelmet, majd Philipp Krening szerezte meg a második gólját a mérkőzésen, 3-0. A 39. percben tovább nőtt a Salzburg előnye, miután Thomas Heigl is betalált. Az utolsó húszt percben nem sikerült a fehérváriaknak szépíteniük, sőt az 50. minutumban Lukas Hörl állította be a végeredményt, 5-0.