A háromszoros német bajnok 1. FC Köln a Bundesliga előző kiírásában a hetedik helyen zárt, így szerzett jogot arra, hogy a Konferencialiga playoff-körében harcoljon a főtábláért.

20.30-kor minden bizonnyal teltház, közel 45 ezer néző előtt csap össze az 1. FC Köln és az Ivan Petrjakot, Jehven Makarenkot és Nikola Szereafimovot is nélkülöző Mol Fehérvár FC. A találkozó esélyese a német együttes, de Dárdai Palkóék nem csupán statiszta szerepet játszanának a Rajna-menti városban.



- Nehéz feladat vár ránk, ugyanakkor nagyszerű, hogy német emberként Kölnben irányíthatom a csapatomat – mondta a a találkozót felvezető sajtótájékoztatón Michael Boris, a fehérváriak német vezetőedzője. – Kétségtelen, a német közvélemény nem ismer annyira, ezért örvendetes számomra, hogy a kölniek ellen megmérethetünk. Alighanem a meccs minden percét élvezem majd. Tizenhárom éve jártam legutóbb ebben a stadionban, jó ide visszatérni. Hogy csütörtökön mi lesz, meglátjuk, nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk a legjobbat kihozni magunkból. A felkészülési időszakban erős csapatok ellen léptünk pályára, a Fenerbahce, az Aris Limassol és a Galatasaray elleni tesztmeccs egyaránt a nemzetközi kupára felkészülésünket szolgálta. A Köln más dimenzió, mint az NB I-es csapatok, a versenynaptárunk pedig angolos, hiszen három hete hét közben és hétvégén is játszunk, de úgy érzem, ez elősegítette a felkészülésünket a csütörtöki mérkőzésre. Eddig 3-4-3-as felállásban futballoztunk, ám a németek különböző játékrendszereket alkalmaztak az elmúlt hetekben. Kivárjuk, mivel rukkolnak ki ellenünk, s arra reagálunk majd. Hiába távozott Anthony Modeste a Kölnből, sikerült pótolni, a csapat támadóereje nem változott. De mi is tudunk futballozni, ezt szeretnénk is megmutatni, ám ehhez fel kell pörgetnünk a játékunkat. Akkor leszek elégedett, ha a visszavágóra nyitott marad a párharc.

Az 1. FC Köln vezetőedzője, Steffen Baumgart már az odavágón egyértelművé tenné, hogy ki jut tovább.

- Csapatunkban jelenleg egy sérült van, Mark Uthon kívül minden játékos készen áll arra, hogy lehetőséget kapjon a csütörtök esti mérkőzésen. Lehetnek változások a legutóbbi kezdőcsapatunkhoz képest, a kezdő tizenegyet előzetesen nem árulnám el, az viszont biztos, hogy a legerősebb kezdőt fogom a pályára küldeni és szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre - fogalmazott Steffen Baumgart. - Különösen a széleken rendelkezik ügyes és gyors játékosokkal a Fehérvár, mi viszont a saját játékunkra fogunk koncentrálni, az ellenféltől függetlenül a saját tervünket szeretnénk végrehajtani. A magyar válogatott az elmúlt időben kifejezetten jól szerepelt, jelentős fejlődést láthattunk náluk, technikailag pedig mindig is kiváló volt a magyar foci, a célunk viszont az, hogy csütörtök este kihasználjuk az ellenfelünk gyenge pontjait.