A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ezúttal is augusztus 15-én kezdte meg a felkészülést az Alba Fehérvár kosárcsapata a Gáz utcai csarnokban. Persze, akadtak, akik korábban indítottak, a Takács fivérek, Martin és Milán, Balsay Ádám és Góbi Marcell hetekkel korábban felvette a munkát a másodedző, Alejandro Zubillaga vezetésével. Négy, a válogatottban szereplő kosaras nélkül zajlanak a tréningek, a csapatkapitány, Vojvoda Dávid, az irányító, Pongó Marcell, az erőcsatár, Szabó Zsolt, továbbá a nyáron, a bajnok Falcótól érkező irányító, Somogyi Ádám a nemzeti együttessel készül a világbajnoki selejtezők folytatására, valamint a szeptember elején kezdődő Európa-bajnokságra.

A négy, amerikai légiós megérkezett Fehérvárra, rájuk orvosi vizsgálatok várnak, aztán ők is bekapcsolódnak a felkészülésbe. Matthias Zollner munkáját továbbra is a spanyol Alejandro Zubillaga, valamint az Alba együttesében tíz éve játékosként szereplő, legutóbb a Győr NB I/B-s együttesét vezetőedzőként irányító Kertész Dániel segíti. Utóbbi, a fiatal szakvezető az U20-as gárdáját is dirigálja a következő szezonban. A szakmai stábban történt változás, az erőnléti edző Adrian Ariza Medina Németországban, az élvonalban vállal munkát, a Telekom Baskets Bonn csapatánál. Távozott a masszőr, Varga Krisztián is, helyét Ferenczi Márk veszi át a kék-fehérek felnőtt együttesénél.

- Az természetesen nagy öröm, hogy négy játékosunk készül a nemzeti együttessel a vb-selejtezők folytatására, a következő körre, valamint a szeptemberi Európa-bajnokságra, remélem, mindannyian ott lesznek a kontinensviadalon. Ez azonban nehézséget is okoz, ugyanis a válogatott Eb-szereplésének függvényében térnek vissza hozzánk Fehérvárra. A csapatunk felkészülési programja kilencven százalékban kialakult, mindössze a németországi túra kapcsán vannak még kérdőjelek - jegyezte meg Simon Balázs ügyvezető.

Az Alba Fehérvár két, zártkapus edzőmeccsel kezdi a felkészülési mérkőzések sorozatát, a TF Budapest és Kaposvári KK ellen. Drukkereink hazai pályán szeptember közepén, a Nagy Gábor Emléktornán láthatják a kedvenceket, egy éve elhunyt elnökünk előtt tisztelgünk az először megrendezésre kerülő, rangos eseménnyel, természetesen szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvénnyel. A tervek szerint együttesünk szeptember utolsó hétvégéjén Németországban szerepel, vív két edzőmérkőzést, ez a program azonban még nem végleges. Ami viszont biztos, az NB I-es bajnokság október 1-én, szombaton kezdődik.

Az Alba Fehérvár tervezett felkészülési programja:

Augusztus 29., hétfő, 18:30 (zártkapus)

Arconic-Alba Fehérvár – TF Budapest

Alba Regia Sportcsarnok, Székesfehérvár

Szeptember 2., Péntek, 17:30 (zártkapus)

Arconic-Alba Fehérvár–Kaposvári KK

Alba Regia Sportcsarnok, Székesfehérvár

Szeptember 9-10., Péntek–Szombat

Körmend, Felkészülési Torna

Városi Sportcsarnok, Körmend

Szeptember 15-16., Csütörtök–Péntek

I. Nagy Gábor Emléktorna,

Alba Regia Sportcsarnok, Székesfehérvár

Szeptember 15.

16:00 Szolnoki Olajbányász–Swans Gmunden (osztrák)

18:00 Ünnepélyes megnyitó

19:00 Alba Fehérvár–KK Igokea (bosnyák)

Szeptember 16.

16:00 KK Igokea –Szolnoki Olajbányász

19:00 Alba Fehérvár–Swans Gmunden

21:00 Záróünnepség

Szeptember 22.

s.Oliver Würzburg–Arconic-Alba Fehérvár

Szeptember 23.

Ratiopharm Ulm–Arconic-Alba Fehérvár