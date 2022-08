A nyár végi, az ősz eleji napok eljövetele az iskolások számára mindig szomorú tény, hiszen kezdődik az iskola, ellenben a jégkorong szurkolóknak ez az időszak örömteli, hiszen rajtol az új szezon. Ez nincs másképp a Volán szimpatizánsaival sem, sőt a a várakozás a részükről talán minden eddiginél nagyobb, hiszen tavaly az ICEHL-ben elért ezüstérem után joggal várják bizakodva a kezdést. Sőt, ebben a szezonban új kihívás áll a fehérváriak előtt, hiszen a remek bajnoki szereplés okán az együttes kivívta az indulás jogát a jégkorong Bajnokok Ligájában. A CHL-ben a svájci ZSC Lions, a svéd Rögle BK és a lengyel GKS Katowice gárdájával került egy csoportba a Volán. A Zürich szeptember elsején, a Rögle 3-án látogat Székesfehérvárra, a csoportkör első két fordulójában tehát itthon kezd Kevin Constantine csapata. A szurkolók nagy erőkkel készülnek a találkozókra, hiszen CHL-ben most debütálnak a kék-fehérek.

– Nagyjából 150 négyzetméteres molinó lesz majd kifeszítve, rajta a számunkra és a klub szempontjából is fontos dolgokkal, amelyről egyelőre többet nem árulhatok el, holnap majd minden kiderül – nyilatkozott honlapunknak Endródi János „Benő”, a klub egyik törzsszurkolója, aki mindig aktív részese és szervezője a különböző szurkolói látványoknak. – Jó hangulatban készülődtünk az elmúlt napokban, szerencsére csak egyszer áztunk meg. Elmeséltem a társaknak, hogy 1981-ben a Volán, ugyan nem a CHL-ben, hanem akkori nevén a BEK-ben, de már indult hasonló sorozatban. A holland bajnok ellen játszottunk, és bár itthon és idegenben is kikaptunk, nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak. Reméljük a hangulatra most sem lesz panasz, telt ház lesz, jól fognak szólni a dobok és jól megy majd a szurkolás. Remélhetőleg megfelelő mennyiségű adrenalint tudunk adni a csapatnak, hogy a két találkozón legalább egy pontot tudjunk szerezni. Utána nekiindulunk a svéd és svájci túrának is, jelenleg tudomásom szerint 8-9-en biztosan elkísérjük a csapatot idegenben is. Zürichben a második találkozón még többen is leszünk, oda jó néhány társunk tervezi vonattal az utat. Csütörtökön mindenki figyelje a dobosokat, a molinó kapcsán mindent jelzünk majd, hogy mikor mit kell csinálni. Aztán szóljon a „Hajrá Volán!” a csarnokban akármi is lesz majd az eredmény.

Ami a fehérvári csapatot illeti, a nyáron nem volt nagy mozgás a keretben, ami érthető is, hiszen a tavalyi eredményesség önmagáért beszél. Két felkészülési találkozó után megy neki a tétmérkőzések sorozatának a Hydro Fehérvár AV19, a kihívás adott, a keret minden tagja várja már a csütörtöki korongbedobást.

– Úgy gondolom, sikerült megvalósítani azt, amit elterveztünk, nem állt szándékunkban felforgatni az öltözőt, nem is volt miért. Az értékeket próbáltuk megtartani, sokaknak volt futószerződésük is, az edzői stáb is maradt, csupán új finn kapusedző érkezett. Ahogy a vezetőedzőnk is mondta valamelyik interjújában, attól hogy sokan itt voltak tavaly is, most már meg kell fordítani azt a bizonyos lapot és újból, sok munkával fel kell építeni a szezont – mondta Szélig Viktor, a klub általános menedzsere. – Amikor összeraktuk az edzővel a felkészülést, akkor az a döntés született, hogy rövidebbre fogjuk a dolgokat. Úgy illesztettük be a CHL-es mérkőzéseket, hogy a játékosok abszolút éhesek legyenek a tétmérkőzésekre. Fontosak ezek a találkozók, de a szezon is nagyon hosszú lesz, okosan kell összerakni a programot, hogy versenyképesek legyünk és mellette a játékosok a lehető legnagyobb létszámban rendelkezésre is tudjanak állni. Legyen elég idejük ahhoz, hogy minden szükséges dolgot át lehessen venni velük, Kevin Contantine sok figyelmet fordít a részletekre. Most a héten nálunk sokkal erősebb csapatokkal játszunk, fontos volt, hogy meglegyen a tűz a srácokban.



omoly mérkőzések elé néznek Háriék, hiszen a Zürich a CHL eredeti, első kiírását megnyerte 2009-ben, tavaly pedig bejutott a legjobb tizenhat közé. Szombaton a Rögle érkezik a Raktár utcába, a svéd csapat a sorozat címvédője.

– Egy élvezetes hokis fiesztát várok, a jó ellenfelek adottak lesznek, a Zürich keretében is olimpiai érmesek és világbajnokok vannak. Komoly keretekkel nézünk majd szembe, remélhetőleg telt ház előtt mindenki jól érzi majd magát és jó mérkőzéseket láthatunk.