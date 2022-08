A Volán hokisai már a tavalyi felkészülés idején megtapasztalhatták az NHL-t is megjárt edző módszereit, a szezonrajt előtt vissza ültette őket a mester az iskolapadba és különböző tanagyagokat, teszteket íratott a kerettel. A módszerek hatásosak voltak, hiszen az idény elejétől fogva mindenki tudta a dogát a játékosok közül, az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen a Volán ICEHL-ezüsttel zárt.

Júliusban jött a hír, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség Kevin Constantine-t nevezte ki a férfi válogatott élére, a szakember a klub kötelezettségei mellett vállalta el a nemzeti csapat irányítását. Az MJSZ beszámolója szerint a szóba jöhető játékosokkal augusztus első felében találkozott a szakember, és hasonló módszereket alkalmaz majd a játékosok fele. Ez a találkozó fontos volt, hiszen a válogatott kapcsán messze nem lehet beszélni annyi felkészülési időről, mint egy klubcsapat kapcsán.

– Ez izgalmas számomra. Részben amiatt a lelkesedés miatt vettem fontolóra, hogy elvállaljam ezt az állást, amit az ország mutat a csapat felé. Ha megnézzük a ljubljanai világbajnokságon mennyire voltak lelkesek voltak a szurkolók és mennyire együtt éltek a csapattal, olyan volt, mintha ők is játszottak volna. Olyasvalami részévé lenni, ami ennyire izgalmas az ország számára, ez megtiszteltetés nekem is, hogy segíthetek, ha tudok. Ez a feladatom és a felelősségem is. Elkezdtük ezt a folyamatot. Ismerem valamennyire a csapatot és a játékosokat, Fehérváron többekkel is együtt dolgozom – nyilatkozta a szövetség honlapján Kevin Constantine. – Ez volt az első lehetőség, hogy személyesen is találkozzam a többi játékossal is, akik a csapatba kerülésre pályáznák. Azért akartam ezt megtenni, hogy a lehető leghamarabb elkezdhessük a játékstílusunk elsajátításának a folyamatát. Úgy tekintünk a következő három hónapra, mintha egyetemen lennénk. A játékosok a saját csapatukban folytatják, de online megpróbáljuk tanítani őket, hogyan játsszunk csapatként. Tanulniuk kell egy kicsit mostantól az első, novemberi válogatott edzőtáborig. Házi feladatot kaptak, hogy megtanulják, hogyan játsszunk. Novemberben készen kell állni a munkára, legalább az alapokat már ismerniük kell addigra. A magyar hokiprogram elég jó helyzetben van és elég jól teljesít ahhoz, hogy az elitbe jusson, vagyis valaki jól dolgozott. Ez lehetőséget ad arra, hogy a csapat a legjobbak ellen játsszon, ami nagy büszkeség. Most már csak előre kell nézni és segíteni, hogy ez a csapat a lehető legjobb legyen.