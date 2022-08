A nőknél október vége felé közeledve találkozhatnak a szurkolók először a MÁV Előre SC-ST Solar csapatával a tavaly már jól bejáratott helyszínen, a Videoton Oktatási Központban. Az idény alapszakaszát pedig Békéscsabán zárják majd Nagy Fanni vezetőedző tanítványai. A lányok ezen a héten kezdték meg a felkészülést az idei szezonra, és a csapattal dolgozik már az új szerzemény, Vajda Beáta is, aki jelentős játékosmúlttal rendelkezik. Az 1997-ben, Szatmárnémetiben született játékos többször megfordult külföldön, de a magyar bajnokságot is ismeri, hiszen korábban Debrecenben két idényt, Nyíregyházán pedig egy évet töltött, a szabolcsiakkal az Extraliga mellett a Bajnokok Ligájába is belekóstolhatott.

- Azért választottam a MÁV Előrét, mert szimpatikusnak találtam a klub által felvázolt hosszú távú terveket és jó lehetőséget látok benne. Úgy gondolom, hogy egy fejlődőképes, komoly egyesület. Szeretném segíteni a klubot céljai elérésében, hiszen idén újonc csapatként az Extraligában kell helytállnunk egy igencsak fiatal játékoskerettel. Célom, hogy csapatunk folyamatosan fejlődjön a szezon során és egyedi hangulatot varázsoljunk minden hazai mérkőzésünkön – fogalmazott a többszörös román és magyar bajnok strandröplabdázó, négyesütő.

A női Extraliga menetrendje:

2022. október 22., 18:30 MÁV Előre SC-ST Solar – FATUM-Nyíregyháza

2022. október 29., 19:00 MTK Budapest – MÁV Előre SC-ST Solar

2022. november 5., 18:30 MÁV Előre SC-ST Solar – Vasas Óbuda

2022. november 12., 19:00 UTE – MÁV Előre SC-ST Solar

2022. november 18., 18:00 Szent Benedek RA – MÁV Előre SC-ST Solar

2022. november 26., 18:30 MÁV Előre SC-ST Solar – KNRC

2022. december 3., 18:00 MÁV Előre SC-ST Solar – SWIETELSKY-Békéscsaba

2023. január 15., 18:00 MÁV Előre SC-ST Solar – Szent Benedek RA

2023. január 21., 16:00 Vasas Óbuda - MÁV Előre SC-ST Solar

2023. január 28., 18:30 MÁV Előre SC-ST Solar – MTK Budapest

2023. február 4., 18:30 MÁV Előre SC-ST Solar – UTE

2023. február 10., 18.00 FATUM-Nyíregyháza - MÁV Előre SC-ST Solar

2023. február 17., 18:00 KNRC - MÁV Előre SC-ST Solar

2023. február 26., 17:30 SWIETELSKY-Békéscsaba - MÁV Előre SC-ST Solar

A férfiak valamivel frissebbek lesznek, mint a hölgyek, ők már október első napján pályára lépnek, méghozzá Debrecenben, és csupán egy hetet kell várni majd a hazai premierre a rekordbajnok FINO Kaposvár elleni összecsapásra. Bár itt a nőkhöz képest korábban indul az alapszakasz, de korábban is fejeződik be, itt január végéhez közeledve játssza utolsó meccsét a MÁV Előre SC-Foxconn.

A férfi Extraliga menetrendje:

2022. október 1., 17:00 DEAC – MÁV Előre SC-Foxconn

2022. október 8., 18:30 MÁV Előre SC-Foxconn – Fino Kaposvár

2022. október 16., 18:00 KISTEXT – MÁV Előre SC-Foxconn

2022. október 22., 17:00 GreenPlan-VRCK – MÁV Előre SC-Foxconn

2022. október 29., 18:30 MÁV Előre SC-Foxconn – Kecskeméti RC

2022. november 6., 20:00 MAFC-BME - MÁV Előre SC-Foxconn

2022. november 12., 18:30 MÁV Előre SC-Foxconn – Pénzügyőr SE

2022. november 19., 18:30 MÁV Előre SC-Foxconn – DEAC

2022. november 25., 18:00 FINO Kaposvár - MÁV Előre SC-Foxconn

2022. december 3., 15:00 MÁV Előre SC-Foxconn – KISTEXT

2022. december 10., 18:30 MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan-VRCK

2022. december 18., 16:00 Kecskeméti RC - MÁV Előre SC-Foxconn

2023. január 15., 15:00 MÁV Előre SC-Foxconn – MAFC-BME

2023. január 21., 18:00 Pénzügyőr SE - MÁV Előre SC-Foxconn