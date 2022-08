A Honvéd utánpótlásában nevelkedett, majd az Ajax akadémiáján pallérozódott, mielőtt bemutatkozott volna a magyar élvonalban. Az MTK-ban csapata egyik legjobbja volt, kiharcolta a felnőtt válogatottságot is. Az utóbbi egy évet Amerikában töltötte, az FC Dallas színeiben 26 tétmérkőzésen 7 gólpasszt jegyzett.

– Túl vagyok az átálláson a földrészek közti utazást követően, és nagyjából már a ritmust is felvettem a Vidiben Szerintem most már minden rendben lesz – mesélte Schön Szabolcs. – Szombaton, az edzés felén már a csapattal együtt dolgoztam, vasárnap egyéni tréningen mozogtam, hétfőn és kedden azonban már teljes értékű edzésmunkát végeztem a csapattal együtt.

A szélső utóbbi fél éve nem úgy alakult, mint ahogy ő szerette volna. Dallasban már nagyon kevés játéklehetőséget kapott, így megkönnyebbülés lehet számára, hogy újra az arcvonalban küzdhet.

– Nehéz volt az elmúlt fél év. Örülök, hogy itt vagyok, és tétmérkőzéseken teljesíthetek. Az amerikai kalandnak volt negatív és pozitív oldala is. Az első fél évben standard játékos voltam a Dallasban, jól is ment a játék. Három fiatal alkotta a támadótriót, sokat tudtunk lendíteni a csapaton. Azonban az utolsó hat hónapban két tétmérkőzésen szerepeltem csak.

Ebben a helyzetben hangsúlyos kérdés, hogy egy játékos mennyire erős mentálisan, könnyen átlendül-e a korábbi mellőzöttségen, s visszanyeri-e régi formáját a pályán. Most úgy tűnik, Schön Szabolcs megbirkózik a feladattal.

– Ez hamar kiderül majd, bízom benne, hogy már a Kecskemét elleni bajnokin kapok némi lehetőséget. A későbbiekben sokat szeretnék pályán lenni, az a célom, hogy a Vidi húzóembere legyek. Úgy gondolom egy-két hét kell majd, hogy visszanyerjem azt a formámat, ami jellemezte a játékomat korábban. Feltett szándékom, hogy minél több gólt szerezzek és gólpasszokkal segítsem a társaimat. A Fehérvárnál minden évben adott a célkitűzés: az első három hely valamelyikét szeretném elérni a csapattal.

A fehérváriak azonban most nincsenek jó passzban, hamar egyenesbe kellene jönni, ha valóban éremért akarnak harcolni a bajnokságban.

Forrás: molfehervarfc.hu



Már egyeztetett a vezetőedzővel a nyolcszoros válogatott szélső, Michael Boris-szal jól ismerik egymást még az MTK-ból.

– Egyértelműen a bal oldalon számít rám az edző, azt mondta, ugyanazt várja el tőlem, mint amikor az MTK-ban dolgoztunk együtt. Sokat kell majd mélységbe futnom, és védekeznivalóm is lesz. Az egy az egy elleni szituációkban is győztes párharcokat vár tőlem.

Szerdán 19.30-kor a pontvadászatot jól kezdő újonc, a Kecskeméti TE látogat Sóstóra. Schön Szabolcs nem titkolta, mit remél.

– Ez nem kérdés, egyértelműen győznie kell a Vidinek!

Az átigazolási időszak zárulta előtt, még a KTE elleni bajnokit megelőzően közel véglegessé vált a Mol Fehérvár FC kerete. A koszovói szélső, Lirim Kastrati érkezése után a Vidi 2023. június 30-ig kölcsönvette a Dunaszerdahelyi AC együttesétől a 19 éves, magyar utánpótlás-válogatott támadót, Szendrei Ákost. Ugyanakkor a védősort is bővítették a piros-kékek, visszatért az előző idény végén távozó válogatott hátvéd, a 28 esztendős Bese Barnabás is.