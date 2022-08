Legutóbb 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen és a Puskás Akadémia a Nagyerdei stadionban. Akkor is a Loki szerezte az első gólt, ahogy most is. A 18. percben akár fordítva is lehetett volna, de Colley lövése után a gólvonalról tisztáztak a hazaiak. Három perccel később eldőlt az első találat sorsa, Batik kezezése miatt tizenegyest kapott a Debrecen. A büntetőt Dzsudzsák Balázs értékesítette, Tóth csak beleérni tudott a labdába, 1-0. A félidő hajrájához közeledve ismét Colley került helyzetbe a vendégektől, lövése a kapufáról pattant ki. Majd ismét a PAFC gambiai légiósa került főszerepbe, amikor lerántották a tizenhatoson belül, ám a játékvezető által megítélt büntetőt ignorálta a VAR, mivel Colley lesről indult.

A fordulás után aktívabb volt a DVSC, majd a 66. percben Colley lőtt a kapuba, ám les miatt maradt a debreceniek előnye. Jól védekezett a Loki, mozgósított a PAFC.

Zahedi először nem kezdett, viszont remekül szállt be a padról! A 75. percben küldte be Hornyák-mester, mindjárt fejjel veszélyeztetett. A 88. percben pedig megszerezte első gólját a szezonban. Dicsérjük meg Colleyt is, az ő lövése pattant ki Hrabina kapusról, majd Zahedi egalizált, 1-1.

Zsinórban harmadik meccsen zárt 1-1-re a Puskás Akadémia.