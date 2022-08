Korosztályában az egyik legnagyobb hazai tehetségnek tartották és tartják ma is, az U16-tól kezdve minden korosztályban tagja, sőt, alapembere volt a válogatottaknak. Az Alba Fehérvár kosarasainak hátvédje, Balsay Ádám egy hét múlva tölti 21. életévét. Az elmúlt hónapok nem alakultak jól számára, gerincsérülése miatt a tavasszal nem számíthatott rá a szakvezetés. A kezelések eredményre vezettek, immár teljesen egészséges, teljes értékű munkát végez, optimistán tekint a jövőbe.

- Amikor kérdezik, mi az igazi posztom, azt mondom, igazából 1-es, 2-es és 3-as poszton is bevethető vagyok, tudok játszani irányítót, hátvédet és bedobót, utóbbi két szerepkörben érzem magam a legjobban. Az Alba korosztályos csapataiban mindig meghatározónak számítottam, a felnőtteknél a 2020-21-es idényben, Forray Gábor edzősége idején mutatkoztam be, két évvel ezelőtt. A meccseken 10-15 perc jutott nekem, viszonylag sokat játszottam, a tavalyi szezonban kevesebb időt töltöttem a parketten. A szlovén Dejan Mihevcnél nem kaptam sok lehetőséget, tavaly november érkezett a kispadra a német Matthias Zollner, ő is hasonló mennyisége játékpercet biztosított. Szóhoz jutottam a meccseken, februárban a Szeged elleni, hazai bajnokin megsérültem, ezzel gyakorlatilag véget is ért a szezonom. Négy hónapot kihagytam gerincsérv miatt, műteni nem kellett, Budapestre jártam kezelésekre, gyógytornára, az utolsó, Kecskemét elleni bajnokin, a bronzcsata utolsó állomásán léptem pályára ismét, természetesen nagyon örültem, hogy ott lehettem a parketten, valamint annak, hogy a harmadik helyen végeztünk.

Balsay Ádám reméli, a következő idényben elkerülik a sérülések

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Múlt hétfőn kezdte meg a felkészülést a fehérvári együttes, amely nem titkoltan döntőbe igyekszik a következő idényben. Az igazolások kimondottan jól sikerültek, Balsay reméli, a 2022-23-as szezonban a sérülések, betegségek elkerülik, hasznos tagja lesz a csapatnak.

- A közös gyakorlások augusztus 15-én kezdődtek Matthias Zollner vezetőedző irányításával, én hetekkel korábban edzésbe álltam a csarnokban, a másodedző, Alejandro Zubillaga vezette a tréningeket, a gyakorlásokon ott volt a zalaegerszegi kölcsön után visszatért Takács Martin, ikertestvére, Takács Milán és Góbi Marcell. Tíz napot kénytelen voltak kihagyni, megbetegedtem, aztán folytattam az edzéseket. Úgy gondolom, megfelelő erőben vagyok, a gerincem nem fáj, az elmúlt napokban jól éreztem magam a tréningeken, bírtam az iramot. Remélem, túljutottam a nehezén, a hátammal korábban is sokat bajlódtam, bízom abban, hogy a folytatásban minden jól alakul. Szeretnék többet hozzátenni a csapat játékához, mint az elmúlt két idényben. Úgy gondolom, bajnokesélyes csapat épül Fehérváron. Korábban sem volt gyenge a keretünk, azonban Somogyi Ádámmal nagyot erősödtünk, a légiósok közül Ford és DeCosey tavaly Magyarországon szerepelt, előbbi meghatározója volt a Sopronnak, utóbbi a Zalaegerszegnek. Biztosra veszem, a másik két amerikaival is erősödünk, Philmore és Walters is hozzátesz majd a csapatunk játékához.