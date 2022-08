A Vidi kétségkívül már szinte az Európa Konferencia Liga playoff körében érezheti magát, miután csütörtökön a harmadik selejtezőkör első találkozóján Székesfehérváron Dárdai, Kodro, Stopira, Petrjak és Zivzivadze góljaival 5-0-ra kiütötte moldovai Petrocub Hincesti gárdáját. Kétséget kizáróan a piros-kékek lélekben már készülhetnek a Bundesligás Köln elleni playoff csatára.

– Mindig más élőben tapasztalni egy másik országból érkező ellenfelet a nemzetközi meccseken, mert hiába nézte meg egy megfigyelőnk a helyszínen is a Petrocubot a múlt héten, illetve mi is láttuk a felvételeket, de a pályán mindig kell egy kis idő adaptálódni az ellenfélhez. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nem álltunk meg a kétgólos vezetésünk birtokában és mentünk tovább a harmadik, negyedik, ötödik gólért is. Letámadtunk, előrefelé védekeztünk és nyilván lehetne hibákat találni az ötgólos siker ellenére is, vannak azért olyan esték, amikor lehet egy kicsit élvezni is a győzelmet az elemzések mellett. Úgy gondolom reális a különbség a meccs képe alapján, de most már a Honvéd elleni bajnoki van a szemünk előtt. A szurkolók már az előző szezonban is mögöttünk voltak, akkor is, amikor nem jöttek az eredmények. Úgy érzem, hogy egyre jobb a kapcsolat közöttük és a csapat között, szeretünk itthon játszani - persze Pakson is sok Vidi-szurkoló volt a vendégszektorban ott vasárnap. Szerdán találkoztam is velük, a lefújás után pedig minden meccs után megköszönjük a játékosokkal együtt a szurkolást, de ezúton is köszönjük nekik a mai biztatást! – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Michael Boris, a Mol Fehérvár szakvezetője.

A fehérváriak ilyen arányú nemzetközi sikeréré eddig nem sok példa volt a klub történetében, kétszer nyertek a piros-kékek hat góllal, valamint korábban ugyanennyi alkalommal sikerült öt találattal felülmúlni az ellenfeleket. A mostani gólzuhatagot Dárdai Palkó gólja nyitotta meg, aki ugyan csak 45 percet töltött a pályán csütörtökön, de így is nagy szerepe volt a biztos sikerben.

– Az első húsz perc nem teljesen úgy sikerült, ahogy elterveztük, utána azonban a gólommal megszereztük a vezetést. Úgy éreztem, hogy a gól után felszabadultunk és ez a játékunkon is meglátszott – mondta a klub honlapjának Dárdai Palkó. – Előzetesen nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy arányú győzelmet arathatunk, de természetesen nagyon örülünk neki, hogy a szurkolóink előtt öt gólt szerezve tudtunk nyerni. Remek a csapatszellem az öltözőben, amiben a vezetőedzőnek is nagy szerepe van, remélem, hogy ez a jövőben is meglátszik majd az eredményeinken. Vasárnap újabb fontos meccs vár ránk a bajnokságban, meg kell vernünk a Honvédot, az addig hátralevő napokban pedig a regenerációra is nagy hangsúlyt kell majd fektetnünk.

Fontos találkozó vár a Fehérvárra, hiszen a paksi vereség után a keret önbizalmát is lehetne növelni az első győztes bajnokival. Az ellenfél a nyáron edzőt is cserélő Budapest Honvéd lesz, amely gárda szintén pont nélkül áll jelenleg, hiszen hazai pályán 1-0-ra kikapta a fővárosiak a Zalaegerszegtől. Egy biztos, a Vidi és/vagy a Honvéd biztosan nem áll majd pont nélkül az NB I-ben. A találkozó vasárnap 20 órakor kezdődik, a fehérvári klub ismét 17 órától az Aréna Teraszon, majd 19 órától már a stadionon belül is több színes programmal várja a szurkolóit.