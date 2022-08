Hogy érzi, belakta már a kapu minden négyzetcentiméterét?

– Majdnem. Soha nem lehet az egészet belakni, de megpróbálom kitölteni a teret.

Sokuknak talán élete mérkőzése lesz ez a visszavágó.

– Többen játszottak már a csapatból komoly tétmeccseket, főleg a válogatott játékosaink. De kétségtelen, hogy mindenki számára rendkívül fontos mérkőzés lesz. Nagyon várom már a találkozót, de próbálom nem "túlspilázni" a dolgokat. Extra fontosságú ugyan, de ugyanúgy csak egy meccs, mint a többi. Az biztos, hogy a Vidi lezárna egy időszakot, ha bejutnánk a csoportkörbe. Az elmúlt három-négy év nem úgy sikerült a klub számára, mint ahogy azt sokan remélték. Ha főtáblára jutnánk, biztos csalnánk némi mosolyt a szurkolók arcára.

Arról, hogy ilyen fontos meccs előtt áll a csapat, Önök tehetnek, hiszen hatalmas bravúrt vittek véghez Kölnben.

– Nagyon nehéz meccs volt, egyértelműen jót tett a kiállítás a mérkőzésnek. A piros lapig dominált a Köln, vezettek is egy védelmi megingást kihasználva, de azt éreztem már akkor is, hogy okozhatunk zavart, egy döntetlent ki lehet hozni idegenben. Vagy egy olyan egygólos vereséget el lehet érni, ami azt sejteti, hogy lehet esélyünk a visszavágón. Az volt a célunk, hogy úgy jöjjünk el Kölnből, hogy legyen keresnivalónk a hazai visszavágón. Nos, ezt maximálisan sikerült elérnünk.

Kovács Dániel élvezte, hogy közel ötvenezer néző előtt védhet

Forrás: Dömötör Csaba/MW

Úgy tűnt, hiába övezte „piros fal” a pályát, az atmoszféra nem nyomta össze a csapatot.

– Nem. A csapat nagy részét sokat megélt játékosok alkotják. Én személy szerint most játszottam először ennyi néző előtt. Fantasztikus élmény volt. Nem nyomott össze a közeg, engem inkább feldobott, sőt, jobban is tudok talán teljesíteni, ha nagyobb a nyomás.

A visszavágón minden bizonnyal a kölni csapat részéről garantált lesz az óriási nyomás.

– Mi is arra számítunk, hogy a Köln be akar minket szorítani, majd meglátjuk, mennyire sikerül ez nekik. Láttuk a kinti meccsen is, hogy tíz emberrel is tudtak dominálni ellenünk. Azonban most minél többet kell magunknál tartani a labdát. Ha tovább akarunk jutni, gólt, vagy gólokat kell rúgnunk. Ha 0-0-ra játszunk, akkor valószínű, hogy beszorítanak minket, s előbb-utóbb bedarálnak. Egyrészt próbálnunk kell tartani a labdát, másrészt pedig leginkább kontrákból kialakított helyzetekből gólokat lőni. És mindenkinek fel kell készülnie rá, hogy állja a sarat!

A kitartásban a hazai szurkolók segíthetnek?

– Abszolút. Halljuk, hogy fogynak a jegyek, és akár meg is telhet a stadion, ami fantasztikus lenne. Ha jól tudom, a Mol Aréna Sóstóban még nem volt telt ház. Szuper lenne, ha a szurkolók segítségével főtáblára jutást ünnepelhetnénk. Több szempontból is történelmi tett lenne.

Emlékszem, 2019-ben, mikor Vaduz irányába repült a csapat, az „Intelligens befektető” című könyvet olvasta a gépen. Most is kikapcsolódik valahogy, vagy inkább minden idegszálával a visszavágóra koncentrál?

– Azóta is szeretek pénzügyi könyveket olvasni, legyűrtem már egy párat és fogok is. Folyamatosan olvasok, a meccsektől függetlenül. A mérkőzések előtt egyébként én nem szeretem túlgondolni a dolgokat. Két nappal a meccs előtt már jár az agyam persze, de figyelek rá, hogy ez ne vezessen görcsösséghez. Jól jön ilyenkor, hogy korábban sportpszichológussal is dolgoztam. Tudom kezelni az ilyen helyzeteket. Ez is egy meccs, röviden átgondolom, hogy mit, hogyan akarok csinálni a mérkőzésen. Az edzéseken maximális intenzitással dolgozom, készülünk az ellenfél játékosaiból is, de ennél többet tudatosan nem akarok foglalkozni a találkozóval. Kisebb csapat ellen is ugyanígy leanalizáljuk az ellenfeleket, s nem tesszük másként az NB I-es bajnokik előtt sem. Úgy gondolom, a csapat magas készültségi szinten van, extra felkészülésre már nincs szükség.