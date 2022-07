A párharc első mérkőzését 4-1-re megnyerte a Vidi, így a piros-kékek kényelmes helyzetből várhatják a visszavágót. Némi késés leszámítva gondtalan útja volt a fehérvári küldöttség Azerbajdzsánba, ebéd és csendes pihenő után sajtótájékoztató következett szerdán, majd a találkozó helyszínén edzést tartott Michael Boris.

– Az első mérkőzésen a vendégek vezetése után keményen meg kellett dolgoznunk azért, hogy visszajöjjünk a meccsbe, majd megfordítsuk azt és azt is tudjuk, hogy megvolt a Gabalának az esélye a második gól megszerzésére is – tekintett vissza a sajtó képviselőinek a Vidi trénere. – Azóta kielemeztük a mérkőzést, láttuk múlt csütörtökön, hogy ellenfelünk egy fizikálisan erős csapat, a visszavágón is keményen és a saját stílusunkban kell majd játszanunk. Az esélyekről az első találkozó előtt azt mondtam, hogy mindkét csapatnak 50-50% esélye van továbbjutni, de most, az első meccsen aratott győzelem után előnyösebb helyzetben vagyunk. Ettől függetlenül nagy energiákat kell beletennünk a visszavágóba is, ez egy fontos tétmérkőzés számunkra, így maximális koncentrációra lesz szükségünk. Vasárnap Pakson már bajnoki vár ránk, így csütörtök este nem repülünk haza, hanem péntek délelőtt még Gabalában végezzük a regenerációt, ami ebben a helyzetben a legjobb megoldást jelenti számunkra.

Nego Loic is azt emelte ki, hogy nem szabad megnyugodni a 4-1-es előnyünk birtokában, úgy kell pályára lépni, mintha 0-0 lenne az összesített állás. Minden játékos nagyon motivált és szeretnének idegenben is győzni, a siker pedig nemcsak a magabiztos továbbjutás szempontjából lenne fontos, hanem azért is, hogy megfelelő önbizalommal várhassák a vasárnapi bajnoki rajtot.