Több szempontból is remekül sült el a 4-0-ás győzelemmel záruló mérkőzés. A kölcsönből visszatérő Kiss Tamás duplázott, az új igazolás, a gambiai csatár, Lamin Colley betlalált, ahogy a sérüléséből is felépülő iráni gólvágó Shahab Zhedi is.

- Az első felkészülési mérkőzésen mindenkinek szeretetem volna játéklehetőséget adni, ez sikerült. A csapat döntő többsége jól, és jó tempóban szállt be a mérkőzésbe - szögezte le Hornyák Zsolt, a PAFC sikeredzője. - Szép gólokat rúgtunk, a végére egy kicsit elfáradt az ellenfél, amely nem lebecsülendő, hiszen az élvonalba jutásért fognak játszani az osztrák Bundesliga kettőben. Örülök, hogy a fiataljaink, a saját nevelésű fiataljaink felvették a versenyt, és fontos szerepet játszottak a mérkőzésen - zárta mondandóját a mester.

A Hollandiából hazatérő Kiss Tamás nem bízta a véletlenre a gólgyártást, az első félidőben mindjárt kettőt is bepakolt a sógorok kapujába. Mindkétszer Komáromi György szervírozta neki a labdát a szélről.

- Nem gyakoroltuk Gyuszival a figurát, kétszer is meglépett a védőjétől, és jól centerezett felém. A legfontosabb, hogy jól sikerült az első felkészülési mérkőzésünk, ebből kell tovább építkeznünk - közölte Kiss.

Vasárnap a patinás cseh Slavia Praha, jövő szerdán a német Bundesligában szereplő Hoffenheim lesz a Puskás Akadémia ellenfele felkészülési mérkőzésen.