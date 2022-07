A vendéglátó Szlovénia mellett Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia atlétái viaskodtak meg egymással a válogatottak versenyen. A legerősebb felállásban rajthoz álló piros-fehér-zöld alakulatban Mohai Reginára és Bolla Gergőre két számban is számított a csapat. Mohai Regina pedig mindkét számában odatette magát, gáton és sík futásban is közel egyéni csúcsot teljesített az egykörös távokon. Gáton 59,56-al harmadik lett, míg síkon 56,76-al ötödikként zárt.

200 méteren egyéni legjobb időt repesztett Bolla Gergő, aki 200 méteren 22,38-ra javította legjobbját. Bolla is két számban indult, távolugrásban a nyolcadik pozícióban fejezte be a küzdelmeket. Saját rekordját túlteljesítette Blaumann Marcell is, 110 méteres gáton 14,30-al ért célba, ami egy tizeddel jobb korábbi eredményénél, és ugyanennyire közelítette meg az U20-as világbajnokság kvalifikációs szintjét is. Csornai János sem állt messze új egyéni legjobb idejétől, csupán egyetlen századdal futott rosszabbat annál a 100-as sprintversenyen,10.95-el ismét a bűvös 11 másodpercen belül teljesített. Szabó Gréta távolugrásban kapott szerepet a magyar válogatottban. Az országos bajnokságon ezüstérmet szerző versenyző egyetlen érvényes kísérlettel a tizedik helyen végzett.

A nemzetközi versenyek sora júliusban Besztercebányán folytatódik, ahol az EYOF-on Trenka Ádám távolugrásban, Kerék Patrik hármasugrásban képviseli a nemzeti színeket és az ARAK-ot.