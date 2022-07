Feladata lesz, hogy segítsen a most kibontakozó programot felfuttatni, illetőleg a klubot vonzóvá tenni olyan fiatal, tehetséges magyar és külföldi játékos számára, akiknek az a céljuk, hogy profi jégkorongozóvá váljanak és idővel bemutatkozhassanak akár a válogatottban, akár egy nemzetközi, magasabb szintű bajnokságban is. A fiatal finn szakember több, mint tízéves tapasztalattal rendelkezik. Referenciáit országa utánpótlásában szerezte, U12-től egészen U20-ig bezárólag. Dunaújvárosba a finn harmadosztályban szereplő IFK Lepplax csapatától érkezik, ahol vezetőedzőként tevékenykedett. Teendői közé fog tartozni az Erste Ligás csapat másodedzői, valamint az U21-es team vezetőedzői feladatainak ellátása is.