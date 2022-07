Visszatért a Puskás Akadémiához hollandiai kölcsönjátékából Kiss Tamás. A 21 éves támadó a Cambuur Leeuwarden gárdájában a tulipánosok első osztályában is bemutatkozhatott. Játszott az Ajax, és a PSV Eindhoven ellen is, az első osztályban összesen 11 találozón vetették be. Időközben bemutatkozhatott a magyar válogatottban.

- Hála Istennek az első két hónapban sikerült adaptálódnom, ráadásul az együttesnek is ment a szekér – friss feljutóként ötödik-hatodik helyen állni nagy fegyvertény. A Cambuur mellett a nagyválogatottban is sikerült bemutatkoznom, ahol két győztes meccsen szerepeltem. A második félév viszont elég gyengére sikeredett mind az én szempontomból, mind a csapatéból. Egészségügyi okok miatt edzőváltás történt, és az új mester nem az általam képviselt stílust részesítette előnyben. Mindezek ellenére úgy érzem, tapasztaltabban jöttem vissza, és a kint elsajátított dolgokat igyekszem itthon kamatoztatni – újságolta immár a PAFC ausztriai edzőtáborában a gyrői születésű játékos. - Úgy érzem, mentálisan erősebb lettem, és azért jöttem haza, hogy a hozzásegítsem az együttest mind a Konferencialigában, mind pedig a bajnokságban. Meg akarom mutatni: képes vagyok arra, hogy képes vagyok meghatározó játékossá válni, és gólokat lőni, gólpasszokat adni.