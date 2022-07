Zsinórban jó híreket kapnak a székesfehérvári röplabdázás szerelmesei! A múlt héten kiderült, hogy továbbra is a MÁV Előre SC-Foxconn színeiben röplabdázik Amarildo Deliu és Leonardo Doda. A két albán válogatott játékos egyaránt meghosszabbította szerződését az immáron Extraligás klubbal. A két játékos nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a MÁV Előre SC-Foxconn első helyen zárt a férfi NB I. Liga 2021/2022-es kiírásában és feljutott az Extraligába. Rajtuk kívül azonban a gárda magyar „magja” is sokat letett az asztalra, és Kholman Norbert, valamint Boas Szabolcs nélkül elképzelhetetlen volt a kék-fehérek kezdőhatosa a mögöttük hagyott, igen sikeres, és NB I-es bajnoki aranyérmet hozó idényben. Ehhez az is hozzájárult, hogy kimagasló teljesítményükkel kivívták a válogatott kerettagságot, Kholman Norbert pályára lépett az Ezüst Európa-ligában, Boa Szabolcs pedig a felnőtt válogatottbeli bemutatkozás mellett az U22-es nemzeti együttesben, Európa-bajnoki selejtezőkön is bizonyíthatott. Boa mindemellett még az U21-es bajnokságban aranyérmes csapatnak is tagja volt. Dávid Zoltán vezetőedző a felnőtt válogatott másodedzőjeként közvetlen közelről látta, és értékelte munkájukat, így abszolút nem érdemtelenül kerültek a legjobbak közé.

- Sikeres szezon van magunk mögött, hiszen elértük a célunkat. Mindenki sokat fejlődött egyéni és csapatszinten is. Köszönhető ez Dávid Zoltánnak, aki nagyon sokat próbál nekünk átadni tudásából, mind technikailag, mind mentálisan. Jó érzés volt bekerülni a válogatottba, ugyanis szeretnék még többet fejlődni és stabil tagja lenni a nemzeti csapatnak is. Sokat dolgoztunk és keményen szinte minden nap, hogy meglegyen a kitűzött cél és tudjuk, hogy most majd még keményebben kell, mint ezelőtt. De nem hiszem, sőt tudom, hogy ezzel nem lesz probléma! Erősödik a csapatunk három új játékossal. Biztos vagyok benne, hogy hamar beilleszkednek és egy fiatal, sikerre éhes csapatunk lesz jövőre, amely mindenkinek meg akarja mutatni majd, hogy mit tud! – nyilatkozta klubja honlapján a 25 éves, és hatszoros válogatott Kholman, aki immár negyedik éve igazolt Székesfehérvárra, és eddig közel száz mérkőzésen lépett parkettre a MÁV Előre színeiben.

A 21 esztendős Boa Szabolcs 2021 őszén tette át az állomáshelyét a koronázó városba Dunaújvárosból, és egyáltalán nem bánta meg. A játékospályafutását a Dág KSE csapatában kezdte, majd Szolnokon folytatta, de az igazi áttörést az utóbbi két idény szolgáltatta számára.

- Nagy küzdés és bizonyítani akarás volt, mind a pályán mind az edzéseken. A junior döntőre ugyanezt mondanám, mindenki ugyanúgy akarta az első helyet és azt is siker koronázta. Nagyon kimerítő volt ez a sorozat is. Egyrészt, mert az idény vége volt, másrészt, mert már a csapat minden tagja kiadta magából a legjavát erre a szezonra, de ezen felül tudtunk kerekedni és megérdemelten nyertünk. Számomra különösen nagy öröm volt így búcsút venni az utánpótlás tornáktól, nincsen bennem hiányérzet és új célokat tüzök ki magam elé. A felnőtteknél csapatszinten sokat fejlődtünk. Leginkább abban, ahogy együtt játszunk, kommunikálunk egymással. Egyénileg technikai és hozzáállás szempontból is, és remélem, jövőre még többet fejlődünk. Az extraligás szint megszokása lesz a legnagyobb kihívás. Nagyon pozitív élmény volt a válogatott és sokat segített a fejlődésemben. A klubnál pedig egy nagyon jó közösség is kialakult a csapatból, szóval végig jó volt köztük edzeni, még akkor is, amikor fáradt voltam, vagy fájt valamim. Nagyon várom a következő időszakot és azt, hogy újra együtt dolgozzak a csapattal. Célom, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a csapat ott van a magyar top klubok között. Hasznos dolgokat tanultunk Dávid Zoltántól, sokat fejlődött mindenki.. Szerintem nagyon jó keret jött össze, az érkezőkre és az itt maradókra egyaránt gondolok. – hangsúlyozta Boa.

Ami a további erősítéseket illeti: folyamatosan jelenti be az egyesület az új játékosokat, így legutóbb Szabó Vilmos, a mindössze 19 esztendős, és idén felnőtt magyar bajnoki címet szerző, egyben utánpótlás-válogatott feladó érkezését, aki a fővárosi Pénzügyőr SE csapatától igazolt Fehérvárra.

Korábban pedig a 23 esztendős feladóátló. Bibók Balázs a GreenPlan-VRCK-tól csatlakozott Dávid Zoltán Extraligás együtteséhez.