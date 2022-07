Dunaújvárosi FC – BFC Siófok 0–0

A találkozót a Balaton-parti együttes indította aktívabban, az első negyed órában jobbára a házigazdák térfelén pattogott a labda, de igazán érdemleges helyzetet nem tudott kialakítani a kapu előtt. Később kiegyenlítődött a játék, az újvárosiak mieink is egyre többször eljutottak ellenfelük kapujáig sőt, Papp Máté, Novák Zsombor, és Tóth Ákos egyaránt közel járt a gólhoz, de lehetőségeikkel nem tudtak élni. A térfélcsere után is jobbára a piros-fehérek játszottak némi fölényben, de a kapuk továbbra is érintetlenek maradtak. A Dunaújváros FC védekezése biztos lábakon állt, így a BFC Siófok a második játékrészben sem tudott eljutni komoly helyzetig. A DFC-vel kapcsolatos hír, hogy a klub leigazolta a Balassagyarmati VSE csapatától a komoly NB I-es és NB II-es múlttal rendelkező 31 éves Csíki Norbertet, valamint szintén a BVSE-ből a 28 esztendős Gergely Pétert.

Meton-FC Dabas – Bicskei TC 1-1 (0-0)

A Bicskei TC az Illés (Szűcs L.) - Gaszner, Hirman (Kovács B.), Lakatos, Száhl - Bori, Dencinger (Kise), Kincses (Molnár A.) – Sóron (Varga L.), Szokolay (Savanya), Lassú (Pekowski) összeállításban lépett pályára.

A vendéglátók ébredtek korábban, a 4. percben Dudás Dániel bal oldali sarokrúgást követően a túlsó öt és feles sarkától lőtt, Illés Bence azonban jó érzékkel mentett. A 10. percben Száhl Péter baloldali beadását Sóron Tibor kicsavart pózból fejelte kapura, a hazai kapus azonban mentett. A 30. percben Tóth Róbert jobbról cselezgetett befelé, a 16-osról nagy erővel lőtt centikkel mellé, majd Kiss Ákos bombázott 20 méterről a bal kapufa mellé. A 38. percben egy hazai szabadrúgás okozott nagy riadalmat, amely Erős Roland 12méteres lövésével és Illés bravúros védésével zárult. Az 50. percben gyors ellentámadásból Kiss Krisztián balról befelé cselezett, majd 18 méterről a bal alsó sarokba kanyarította a labdát, 1-0. Két perccel később egyenlített a BTC, Sóron jó cselek után középre passzolt, Dencinger Norbert átlépte a labdát, így lett jó Molnár Attilának, aki 14 méterről ballal lőtt a kapuba, 1-1. A 84.percben a Molnár Attila. – Bene Marcell konfliktust a játékvezető sárga és piros lappal oldotta fel, így a hajrára megfogyatkozott a házigazda együttes, ám az eredmény már ezt követően nem változott.

A Bicskei TC játéka az előző, Iváncsa elleni mérkőzéshez képest tovább javult.