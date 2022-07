Az előző szezonban kicentizte a bennmaradást a Csákvár, hiszen még az utolsó forduló előtt sem volt száz százalékos az NB II-es tagság megőrzése. Végül a tavasszal edzőt váltó alakulat nagy hajrával nem került bajba, így a sárga-kékek ismét a Merkantil Bank Liga küzdelmeire készülhetnek. Jó néhány hete tart már a munka a Fejér megyei gárdánál, a Csákvár Mátraházán is edzőtáborozott egy hétig.

– Az eddigi felkészülést két részre oszthatjuk fel. Volt egy szakmai és egy fizikális felkészítése a csapatnak – tekintett vissza az elmúlt hetekre lapunknak Tóth Balázs, az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője. – A fizikai része zökkenőmentesen zajlott, a szakmai dolgokban voltak átfedések és ismétlések a korábbiakhoz képest, de volt egy olyan szakasza az elmúlt heteknek, ahol az volt a lényeg, hogy minél jobban megismerjük egymást. Erre is szükség van, tudnom kell azt, hogy a játékosok egymásra hogyan számíthatnak, illetve, mi, a szakmai stáb hogyan számíthatunk a labdarúgókra. Igyekeztünk beépíteni csapatépítő foglalkozásokat a programba az összekovácsolódás jegyében. Így könnyebben megismerhetjük egymást, az előző szezonban erre nem volt időnk. Amikor átvettem a csapatot, az az időszak arról szólt, hogy meneküljünk a győzelembe, mindenki összefogott anélkül, hogy ismertük volna egymást, nem volt erre időnk. Most a nulláról kezdhetünk el együtt építkezni.

Az elmúlt hetekben három edzőmérkőzést játszott a Csákvár, legfőképpen harmadosztályú ellenfelek ellen, az Iváncsa, az Újpest II., és a szerb harmadik vonalbeli FK Tisza ellen mérettették meg magukat a Fejér megyeiek. Egy döntetlen és két győzelem Tóth Balázs fiainak a mérlege.

– Biztos voltam abban, hogy vannak olyan automatizmusok, amelyeket egyik hétről a másikra nem lehet megváltóztatni. Ha valamit szeretnénk elérni, ahhoz idő kell. Megfelelő munkát végzünk el hétköznaponként, és a játékosoknak megadunk minden lehetőséget, hogy száz százalékosan teljesítsenek. Ő feléjük pedig így megvan az elvárásunk, hogy a hétvégi edzőmeccseken azt adják vissza, amit szeretnénk látni. Három harmadosztályú együttes ellen játszottunk, az Iváncsa, az Újpest II., és egy szerb harmadik vonalbeli gárda ellen léptünk pályára, utóbbi nagyon jó minőséget képviselt. Szemlátomást nagy volt a fejlődés a mérkőzések között, ez az eredményességben, valamint a csapat és az egyéni teljesítményekben is meglátszódott. Azt gondolom, hogy minden játékos maximálisan beleállt ebbe a felkészülésben.

A szakember már korábban kiemelte, hogy az előző idényhez képest valamivel szűkebb keretet szeretne az őszi szezonra, hogy minden játékost a tűzben tudjon tartani. A csapat összetétele még alakulóban, a legutóbbi érkező Fejes Áron volt, de néhány felcsúti fiatal kölcsönjátékáról szóló szerződéseken is már csak az utolsó simítások vannak vissza.

– Azt látom a fiúkon, hogy tetszik nekik a szűkebb keretben gondolkodásom, szeretném, ha minden posztra ketten lennének. Legyen meg a lehetőségük arra, hogy megmutassák magukat nekem, illetve a kitűzött célokat együtt elérhessük. Az Áron meglepetésember volt a számomra, nagyon jó teljesítményt nyújtott, jó személyisége van, ha ő ezt adja nekünk év közben is, akkor nagyszerű vásárra tettünk, de szerintem ő is azzal, hogy ideigazolt. Nem tudjuk még pontosan, hogy az NB I-es gárdától kik kerülhetnek vissza hozzánk. Jelenleg 19 mezőnyjátékosnak van nagyjából szerződése, plusz három kapusnak. Maximum 20+1 mezőnyjátékossal és három hálóőrrel tervezünk. A tavalyi 27-28 játékoshoz képest a tervek szerint négy emberrel soványabbak leszünk. Mivel nevelőegyesület is vagyunk, úgy érzem ilyen létszámnál tudjuk megadni mindenkinek a lehetőséget.

A Csákvárra a szombathelyi bajnoki rajt előtt vár még egy felkészülési találkozó, vasárnap Mezőkövesden a Kazincbarcika ellen lépnek pályára Vaskóék.