A múlt nyáron nagy reményekkel nevezte ki a fehérvári klub a szakmai stáb élére a horvát Boris Dvoršeket. Az eredmények azonban az ősz folyamán nehezen jöttek, az első győzelem az ötödik fordulóban, október közepén született csak meg a Kisvárda ellen. Azonban a továbbiakban sem ment úgy a szekér, ahogy a vezetőség elvárta, így a korábbi vezetőedző, Józsa Krisztián vette át ismét a karmesteri pálcát.

– Új szakmai stábbal kezdtünk neki tavaly nyáron a munkának, a szezon eleje csalódás volt számomra, mivel úgy éreztem, hogy jól sikerült a felkészülésünk, jó alapozást tudhattunk a hátunk mögött. Rosszul kezdtük a bajnokságot, de az edzőváltás szerencsére tudott lendíteni rajtunk, Józsa Krisztián lett az edzőnk. Ezután voltak jó meccseink, fontos találkozókat tudtunk megnyerni, főleg hazai pályán. Később aztán ismét belekerültünk egy hullámvölgybe, amiből sajnos csak a szezon végére tudtunk kijönni – mondta lapunknak Besszer Borbála, az FKC kézilabdázója, aki kitért az edzőváltás utáni javulás okaira is. – Krisztián személyisége is segített, más taktikát talált ki számunkra, mint korábban Boris. Csapatszinten is elkezdtünk egymással többet beszélni, segítettünk egymásnak, jobban kezdtünk csapatként működni, ez is segített a nyeretlenségi sorozatból kijönni.

A hullámvölgyek közepette a kiesés szele is megcsapta az együttest, de szerencsére komolyabb veszély nem fenyegette az Alba elsőosztályú tagságát és végül a gárda a 10. helyen zárta a 2021/2022-es kiírást.

– Alapvetően nagyon fiatal csapat vagyunk, szerintem a hullámzóbb eredmények még benne lesznek egy ideig a játékunkban. Mindenképpen jövőre meg kell próbálnunk stabilabb teljesítményt nyújtani, az úgymond kötelező meccseket meg kell nyernünk. Az látszódott az elmúlt szezonokban, hogy azokon a találkozókon, amelyeken nem mi voltunk az esélyesek és kisebb téttel bírtak számunkra, akkor nagyon jól tudtunk játszani. Talán fejben kell felnőnünk a feladatokhoz és elbírni a terhet – nyilatkozta Besszer, majd kitért a szezon azon időszakára, amikor a kiesés réme közel került az FKC-hoz. – Nagyon nehéz volt az az időszak, edzéseken mindig nagyon jól dolgoztunk, a hangulattal sem volt probléma. Igazából még mindig keressük az okát annak, hogy akkor miért nem sikerült mérkőzéseket nyernünk. Szerencsére a bajnokság vége felé már nem az első osztályban maradásért kellett küzdenünk, sikerült magunkat feljebb tornázni. Talán a jövő évben már nem lesznek ilyen problémáink, legalábbis nagyon bízom benne. A tizedik hely a szezon egészét nézve a tudásunkhoz képest nem annyira reális, a nyolcadik hely jobban az lett volna. Ha azokat a mérkőzéseket összeszedem, amelyeket talán nyernünk kellett volna, például a Vasas, a Szombathely és az Érd ellen idegenben. Ha az említett találkozókat győzelemmel zártuk volna, akkor akár két-három hellyel is előrébb végezhettünk volna, amivel nagyjából elégedettek lehetnénk.

Besszer az egyéni statisztikákat nézve jó idényt zárt, hiszen 25 mérkőzésen szerzett 98 góljával a házi góllövőlista második helyén végzett a 20 esztendős játékos.

– Nagyon sokat fejlődtem ebben a szezonban. Talán ez volt az első olyan NB I-es idényem, amikor komolyabb szerepet kaptam. Ezért nagyon hálás is vagyok a klubnak és az edzőimnek. Nem így rajtolt el a szezonom, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennyi lehetőséghez jutok. Még bőven van hova fejlődnöm, de elégedett vagyok egyéni szempontból az idényemmel. Az átlövésekben sikerült fejlődnöm, korábban csak a betörésekből szereztem gólt és bár ebből volt most is több, a kinti zónából is veszélyes tudtam lenni. Védekezésben is sikerült előre lépnem, sok mérkőzésen kaptam kulcsszerepet hátul, szerintem éltem is az eséllyel, a célom, hogy védekezésben még stabilabb teljesítményt nyújtsak majd.

Besszer Borbála számára a szezont követően még nem jött el a nyári pihenő, ugyanis a korosztályos világbajnokságon részt vevő juniorválogatott tagja. Ifj. Kiss Szilárd együttese szerdán Egyiptom ellen kezdi meg szereplését a tornán.

– Május 30-án kezdtük el a felkészülést. Aztán egy kis hétvégi pihenő után újabb ötnapos turnusban készültünk közte a Négy Nemzet tornával, ahol mind a három mérkőzést megnyertük, így a tornagyőzelem is a miénk lett. Ezt követően egy pár napra megint hazamehettünk, aztán múlt szombatig ismét Balatonbogláron gyakoroltunk. A hétvégi pihenő után hétfő délután tértünk vissza az edzőtáborba, kedden pedig már utaztunk Celjébe. Elég sok játéklehetőséget kaptam a felkészülési találkozókon. Eddig jól ment a játék, remélem ez így is fog maradni – tekintett előre Besszer, majd kitért a várható világbajnoki esélyekre is. – A minimum elvárás a négy közé jutás, de mindenki fejében az van, hogy szeretnénk megnyerni ezt a világbajnokságot. Ez lesz az első világverseny, ahol már nagyobb szerepet is kaphatok, tavaly ugyan utaztam az Eb-re, de nem játszottam sokat. Idén úgy gondolom, hogy megkapom a lehetőséget, szeretnék minden játékpercet kihasználni és a legjobbat kihozni magamból.