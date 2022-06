Az előző pontvadászatban negyedik helyen zárt együttes hétfői edzései között a Vidi meghosszabbította Ruben Pinto szerződését. A 30 éves portugál középpályás kontraktusa június 30-án járt volna le, most újabb két évig marad a Mol Fehérvár FC játékosa. Pinto sérülései miatt sokat kihagyott, két, Fehérváron eltöltött szezonja alatt 27 tétmeccsen jutott szóhoz, három gólpasszt adott.

Kedden a kapusok tréningjét már nem Brockhauser István irányította. Munkába állt a piros-kékek új kapusedzője, az MTK-tól érkezett Elbert András. Az idén ötven éves szakember játékosként a Honvéd keretének isa tagja volt a kilencvenes években. 28 évesen lett edző, előbb a Goldballnál, majd 12 éven át Kuvaitban dolgozott, ahol előbb gyerekekkel, majd felnőttekkel foglalkozott. A kuvaiti futsal-válogatott kapusedzője is volt, három hálóőrt is a felnőtt válogatottságig vezetett..

– Michael Borisszal két évet dolgoztam közösen az MTK-nál, az nagyon pozitív időszak volt az életemben, örülök, hogy ismét együtt dolgozhatunk. Két évet dolgoztam már az NB I-ben, így jól ismerem a Vidi kapusait is, de természetesen majd a közös munka alkalmával fogjuk teljesen megismerni egymást. 12 évig dolgoztam Kuvaitban, előtte Magyarországon a Goldballban kezdtem el edzősködni, kezdetben kapusedző és pályaedző is voltam, így nagyobb rálátásom van az edzői szakmára, de természetesen mindig is kapusedző szerettem volna lenni. Hiszek abban, hogy egy kapusedzőnek is folyamatosan képeznie kell magát, épp ezért szoktam rendszeresen részt venni különböző kapusedzői konferenciákon, ahol Európa legnagyobb klubjainak kapusedzőitől lehet tanulni. Izgatottan várom az új kihívásokat itt a Vidinél – fogalmazott a klub honlapján Elbert András.